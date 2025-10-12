Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с кальмаром
салат с кальмаром
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

90 калорий на 100 грамм — салат с кальмарами стал хитом среди диетологов

Салат с кальмарами и кукурузой сохраняет полезные свойства при варке в течение 1-2 минут

Когда хочется приготовить что-то лёгкое, но не банальное, салат с кальмарами и кукурузой становится настоящим спасением. Он сочетает в себе простоту приготовления, свежесть вкуса и аппетитный вид. Нежные морепродукты, сладковатая кукуруза, варёные яйца и немного зелени — классика, которая не подведёт. Такой салат одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в будничном меню.

Лёгкость и польза в одной тарелке

Главное достоинство блюда — его баланс. Кальмары дают белок без лишнего жира, кукуруза добавляет мягкую сладость, а яйца делают вкус гармоничным и насыщенным. Майонез с горчицей придаёт пикантность, но не перебивает естественные нотки морепродуктов.

Этот салат не только вкусный, но и полезный: кальмары богаты йодом, фосфором и таурином, который поддерживает работу сердца и сосудов.

Сравнение: три варианта салата

Вариант Особенности Повод
Классический Кальмары, кукуруза, яйца, майонез Праздничный стол
Лёгкий С йогуртовой заправкой и лимонным соком Для повседневного меню
Пикантный С чесноком, дижонской горчицей и зелёным луком Для любителей остринки

Как приготовить (HowTo)

  1. Подготовьте ингредиенты. Вам понадобятся: 300 г кальмаров, 200 г кукурузы, 3 яйца, немного петрушки и 3 столовые ложки майонеза.

  2. Очистите кальмары. Удалите внутренности, плёнку и хрящ. Если кальмары замороженные, не размораживайте их полностью — слегка подмороженные чистятся легче.

  3. Отварите кальмары. Опустите в кипящую подсоленную воду на 1-2 минуты. Дольше не нужно — иначе мясо станет жёстким.

  4. Подготовьте яйца. Сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте тонкой соломкой.

  5. Слейте жидкость с кукурузы. Зёрна можно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

  6. Сделайте заправку. Смешайте майонез и чайную ложку горчицы. Можно взять дижонскую — она добавит деликатную кислинку, или русскую — для более выразительного вкуса.

  7. Соберите салат. В миске соедините кальмары, кукурузу, яйца и зелень. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте.

  8. Подача. Украсьте сверху петрушкой или кольцами оливок. Перед подачей охладите 15-20 минут.

А что если добавить немного фантазии?

  • Фруктовый акцент. Добавьте кусочки ананаса или яблока — получится сладко-солёное сочетание.

  • Средиземноморская версия. Используйте оливковое масло, лимонный сок и немного каперсов.

  • Острый вариант. В заправку можно добавить немного перца чили или каплю соуса табаско.

  • Праздничная подача. Разложите салат в тарталетки или оформите в виде морской звезды — эффектно и легко.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро готовится — менее 30 минут Не хранится дольше суток
Подходит для любой кухни Требует внимательности при варке кальмаров
Белковый и сытный Высокая калорийность при майонезе
Универсальный вкус Без горчицы может быть слишком нейтральным

Мифы и правда

Миф 1. Кальмары сложно готовить.
Правда: если их варить 1-2 минуты, они остаются нежными и мягкими.

Миф 2. Салат с морепродуктами должен быть холодным.
Правда: тёплый вариант тоже вкусен, особенно с тёплыми кальмарами и свежей кукурузой.

Миф 3. Без майонеза не получится вкусно.
Правда: йогуртовая заправка с лимоном и горчицей делает вкус свежим и менее жирным.

FAQ

Как выбрать кальмаров?
Лучше брать неочищенных, замороженных тушка — они сохраняют больше вкуса. Избегайте тех, что покрыты толстым слоем льда.

Можно ли заменить кукурузу?
Да, на зелёный горошек, фасоль или даже кусочки сладкого перца.

Сколько хранится готовый салат?
Не дольше 24 часов в холодильнике под крышкой.

Можно ли приготовить заранее?
Да, но заправляйте только перед подачей, чтобы ингредиенты не потекли.

3 интересных факта

  1. Кальмары — один из самых низкокалорийных морепродуктов, в 100 г всего около 90 ккал.

  2. Кукуруза улучшает пищеварение и добавляет в блюда лёгкую сладость без сахара.

  3. В Японии кальмаров подают даже в мороженом — в сочетании с васаби и соевым соусом.

Исторический контекст

Кальмары начали активно использовать в домашней кухне в СССР в 1970-х годах, когда появились первые консервированные морепродукты. Тогда хозяйки открыли для себя их универсальность: кальмары быстро готовятся, не требуют дорогих ингредиентов и прекрасно сочетаются с овощами, яйцами и майонезом. С тех пор салаты с ними прочно закрепились в праздничных меню — от простых домашних до ресторанных версий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с треской, картофелем и яйцом сохраняет полезные свойства рыбы при варке сегодня в 12:23
Простая рыба в салате затмила дорогие морепродукты: кулинары поделились секретом

Нежный салат с треской, картошкой и яйцом — простое блюдо с морским акцентом. Рассказываем, как приготовить его правильно и сделать праздничным.

Читать полностью » Салат с курицей и плавленым сыром сохраняет форму при правильном охлаждении сегодня в 12:20
Плавленый сыр в салате творит чудеса: эксперты показали, как превратить обычный ужин в праздник

Нежный и сытный салат с курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо из простых ингредиентов. Лёгкий, доступный и всегда к месту.

Читать полностью » Сметанный торт по классическому рецепту делает десерт воздушным и тающим во рту сегодня в 11:17
Классика, которая не стареет: торт из трёх ингредиентов покорил миллионы сердец

Классический сметанный торт — идеальный баланс между простотой и вкусом. Узнайте, как сделать его нежным, воздушным и по-настоящему домашним.

Читать полностью » Летний салат из огурцов, помидоров и болгарского перца сохраняет свежесть сегодня в 11:14
Три овоща, которые перевернули представление о салатах — эксперты раскрыли секрет

Летний салат с огурцами, помидорами и перцем — простое блюдо, которое оживит любой стол. Рассказываем, как сделать его идеальным и не потерять свежесть.

Читать полностью » Намазка из авокадо с чесноком и лимоном для бутербродов подойдёт для завтрака сегодня в 10:10
Авокадо больше не чернеет: кулинары раскрыли секрет идеальной намазки для бутербродов

Нежная, ароматная и питательная намазка из авокадо — идеальный вариант для завтрака и перекуса. Готовится за 10 минут и делает бутерброды по-настоящему особенными.

Читать полностью » Салат Мимоза со сливочным маслом получается воздушным и тающим во рту сегодня в 10:07
Шокирующая правда о Мимозе: без картошки и моркови салат стал в разы вкуснее

Необычный вариант любимого салата без картошки и моркови: сливочное масло, нежный сыр и рыба превращают "Мимозу" в праздничное блюдо с новым вкусом.

Читать полностью » Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски создаёт баланс вкусов сегодня в 9:55
Простые продукты — королевский вкус: как обычный салат стал легендой

Быстрый, сочный и пикантный салат с морковью по-корейски и крабовыми палочками — готов за 15 минут и идеально подходит к любому столу.

Читать полностью » Фаршированные перцы с томатной пастой в кастрюле сохраняют сочность начинки при тушении сегодня в 9:51
Перцы, от которых невозможно оторваться: кулинары раскрыли главный секрет сочности

Яркие, сочные и ароматные фаршированные перцы — вкус детства в современной интерпретации. Узнайте, как приготовить их в кастрюле без лишней суеты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кулинарный туризм становится новым направлением путешествий
Еда
Коржи на сковороде без духовки станут отличной основой для любого торта
Питомцы
В Древнем Египте голых собак считали хранителями дома и символами вечной жизни
Красота и здоровье
Масла и сметана усиливают воспаление при солнечных ожогах — Ирина Скорогудаева
Красота и здоровье
Промышленные сладости повышают риск рака и диабета — онколог Сергей Родимов
Красота и здоровье
Самарский центр общественного здоровья напомнил, что забота о теле и психике должна быть комплексной
Дом
Рабочий треугольник, хранение и эргономика: гениальные решения советских кухонь
Технологии
Депутат Андрей Свинцов заявил, что Россия рискует отстать без инвестиций в робототехнику и ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet