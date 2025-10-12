90 калорий на 100 грамм — салат с кальмарами стал хитом среди диетологов

Когда хочется приготовить что-то лёгкое, но не банальное, салат с кальмарами и кукурузой становится настоящим спасением. Он сочетает в себе простоту приготовления, свежесть вкуса и аппетитный вид. Нежные морепродукты, сладковатая кукуруза, варёные яйца и немного зелени — классика, которая не подведёт. Такой салат одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в будничном меню.

Лёгкость и польза в одной тарелке

Главное достоинство блюда — его баланс. Кальмары дают белок без лишнего жира, кукуруза добавляет мягкую сладость, а яйца делают вкус гармоничным и насыщенным. Майонез с горчицей придаёт пикантность, но не перебивает естественные нотки морепродуктов.

Этот салат не только вкусный, но и полезный: кальмары богаты йодом, фосфором и таурином, который поддерживает работу сердца и сосудов.

Сравнение: три варианта салата

Вариант Особенности Повод Классический Кальмары, кукуруза, яйца, майонез Праздничный стол Лёгкий С йогуртовой заправкой и лимонным соком Для повседневного меню Пикантный С чесноком, дижонской горчицей и зелёным луком Для любителей остринки

Как приготовить (HowTo)

Подготовьте ингредиенты. Вам понадобятся: 300 г кальмаров, 200 г кукурузы, 3 яйца, немного петрушки и 3 столовые ложки майонеза. Очистите кальмары. Удалите внутренности, плёнку и хрящ. Если кальмары замороженные, не размораживайте их полностью — слегка подмороженные чистятся легче. Отварите кальмары. Опустите в кипящую подсоленную воду на 1-2 минуты. Дольше не нужно — иначе мясо станет жёстким. Подготовьте яйца. Сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Слейте жидкость с кукурузы. Зёрна можно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Сделайте заправку. Смешайте майонез и чайную ложку горчицы. Можно взять дижонскую — она добавит деликатную кислинку, или русскую — для более выразительного вкуса. Соберите салат. В миске соедините кальмары, кукурузу, яйца и зелень. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте. Подача. Украсьте сверху петрушкой или кольцами оливок. Перед подачей охладите 15-20 минут.

А что если добавить немного фантазии?

Фруктовый акцент. Добавьте кусочки ананаса или яблока — получится сладко-солёное сочетание.

Средиземноморская версия. Используйте оливковое масло, лимонный сок и немного каперсов.

Острый вариант. В заправку можно добавить немного перца чили или каплю соуса табаско.

Праздничная подача. Разложите салат в тарталетки или оформите в виде морской звезды — эффектно и легко.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстро готовится — менее 30 минут Не хранится дольше суток Подходит для любой кухни Требует внимательности при варке кальмаров Белковый и сытный Высокая калорийность при майонезе Универсальный вкус Без горчицы может быть слишком нейтральным

Мифы и правда

Миф 1. Кальмары сложно готовить.

Правда: если их варить 1-2 минуты, они остаются нежными и мягкими.

Миф 2. Салат с морепродуктами должен быть холодным.

Правда: тёплый вариант тоже вкусен, особенно с тёплыми кальмарами и свежей кукурузой.

Миф 3. Без майонеза не получится вкусно.

Правда: йогуртовая заправка с лимоном и горчицей делает вкус свежим и менее жирным.

FAQ

Как выбрать кальмаров?

Лучше брать неочищенных, замороженных тушка — они сохраняют больше вкуса. Избегайте тех, что покрыты толстым слоем льда.

Можно ли заменить кукурузу?

Да, на зелёный горошек, фасоль или даже кусочки сладкого перца.

Сколько хранится готовый салат?

Не дольше 24 часов в холодильнике под крышкой.

Можно ли приготовить заранее?

Да, но заправляйте только перед подачей, чтобы ингредиенты не потекли.

3 интересных факта

Кальмары — один из самых низкокалорийных морепродуктов, в 100 г всего около 90 ккал. Кукуруза улучшает пищеварение и добавляет в блюда лёгкую сладость без сахара. В Японии кальмаров подают даже в мороженом — в сочетании с васаби и соевым соусом.

Исторический контекст

Кальмары начали активно использовать в домашней кухне в СССР в 1970-х годах, когда появились первые консервированные морепродукты. Тогда хозяйки открыли для себя их универсальность: кальмары быстро готовятся, не требуют дорогих ингредиентов и прекрасно сочетаются с овощами, яйцами и майонезом. С тех пор салаты с ними прочно закрепились в праздничных меню — от простых домашних до ресторанных версий.