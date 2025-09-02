Два варианта одного упражнения, и лишь один меняет тело кардинально
Приседания заслуженно считаются одними из самых универсальных упражнений. Их выполняют не только профессиональные бодибилдеры, пауэрлифтеры и олимпийские атлеты, но и те, кто просто хочет держать себя в форме. Это простое движение укрепляет мышцы ног и ягодиц, развивает силу и выносливость, а при добавлении веса превращается в настоящую проверку на прочность.
В чём разница между классическими и сумо-приседаниями
Главное различие кроется в постановке стоп. В классическом варианте ноги располагаются на ширине плеч, носки смотрят прямо или слегка в стороны. В сумо-приседании стойка заметно шире, а носки развернуты наружу примерно на 45 градусов. Такая разница в положении тела смещает акценты нагрузки.
Оба варианта задействуют ягодицы, квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, икроножные мышцы и сгибатели бедра. Но сумо-приседание сильнее нагружает внутреннюю поверхность бедра — приводящие мышцы, отвечающие за сведение ног. Кроме того, из-за необычного положения корпуса упражнение требует хорошей работы мышц кора и стабильности.
Как выполнять классическое приседание
Прежде чем переходить к вариациям, полезно освоить базовую технику. Удобно выполнять движение перед зеркалом, чтобы сразу отслеживать ошибки.
-
Встаньте прямо, стопы на ширине таза, руки опущены.
-
Отведите таз назад и согните колени, словно собираетесь сесть на невидимый стул.
-
Руки поднимите вперёд для лучшего равновесия.
-
Опускайтесь до положения, когда бёдра будут параллельны полу (ниже — при достаточной подвижности).
-
Следите, чтобы колени не уходили внутрь и не "заваливались" наружу.
-
Спина остаётся прямой, а стопы полностью прижаты к полу.
-
Подъём выполняйте через пятки, возвращаясь в исходное положение.
Начните с трёх подходов по 10 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.
Техника сумо-приседания
-
Встаньте широко, ноги примерно на три-четыре стопы друг от друга, носки — наружу.
-
На вдохе плавно опуститесь вниз, руки сложите перед собой.
-
Корпус держите прямо, пресс напряжён, колени не должны выходить за линию носков.
-
Когда бёдра окажутся параллельны полу, сделайте подъём через пятки.
Для начала достаточно трёх подходов по 8 повторений, затем можно увеличивать количество.
Усложнение: дополнительное сопротивление
На первых этапах собственного веса вполне достаточно. Но со временем можно добавлять нагрузку:
• жилет с утяжелителями — для равномерного распределения веса;
• гантели в каждой руке — для классики, или одна гантель между рук — для варианта сумо;
• гиря или диск у груди — вариант "гоблет-приседания";
• штанга за спиной — для "бэк-приседа";
• штанга на груди — "фронт-присед", требующий гибкости запястий.
Перед тем как работать с весами, стоит отточить технику с пустой штангой. Это поможет избежать ошибок и травм. Важно помнить, что при любом варианте плечи и корпус должны удерживать снаряд, не позволяя ему смещаться.
На что обратить внимание
Главное правило — качество движения важнее веса. Колени должны быть направлены туда же, куда смотрят стопы. Спина всегда прямая, без округления. Глубина приседа зависит от вашей подвижности: лучше делать неглубоко, но правильно, чем рисковать здоровьем ради лишних сантиметров.
Сумо-приседания помогут развить внутреннюю поверхность бедра и улучшить баланс. Классические больше задействуют ягодицы и квадрицепсы. Но оба варианта прекрасно дополняют друг друга и могут стать базой для силовой программы.
