Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Плоские штангетки возвращают баланс в приседе: практический тест

Исследования показали, как тип обуви влияет на приседания со штангой

Тема выбора обуви для силовых тренировок всегда вызывает споры. Кто-то уверяет, что без каблука лучше, другие убеждены: только штангетки с подъёмом обеспечат правильную технику. В реальности же каждый спортсмен сталкивается с индивидуальными ощущениями и ограничениями подвижности суставов. Я решила на собственном опыте проверить, как меняется присед в разной обуви, и поделиться результатами.

Почему обувь имеет значение

Большинство тренеров сходятся во мнении: для базовых упражнений важна стабильность. Поэтому советуют выбирать кеды, боксёрки, чешки или специализированные штангетки. В отличие от беговых кроссовок с амортизацией, такая обувь не "пружинит" и позволяет чётко чувствовать опору.

Есть исследования, в которых учёные сравнивали разные модели. В одном эксперименте выяснилось, что штангетки уменьшают наклон корпуса вперёд при приседе со штангой. В другом отмечали, что в кроссовках сильнее сгибается голеностоп, но это не дало значимой разницы в результатах. А третья работа показала: присед в обуви с каблуком и босиком одинаково нагружает мышцы.

Личный опыт и сравнение

У меня оказалось две пары специализированной обуви. Первые — жёсткие штангетки для гиревого спорта с каблуком около 1 см и фиксирующим ремнём. Вторые — плоские, созданные специально для становой тяги. Первое время в них было непривычно: ощущение, что носки "задраны вверх". Но со временем я оценила стабильность и удобство.

Чтобы проверить разницу, я сделала эксперимент: присед со штангой в обеих парах обуви. В каблуке заметила лёгкий завал вперёд и нестабильность. В плоской подошве движения были увереннее: ноги стояли ровнее, корпус меньше уходил на носки.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель. Для становой тяги и жима ногами лучше подойдут плоские штангетки или кеды.

  2. Если сложно садиться глубоко из-за ограниченной подвижности голеностопа, попробуйте вариант с каблуком.

  3. Перед покупкой примерьте несколько моделей — как для приседа, так и для тяжёлых комплексов.

  4. Не гонитесь за брендом. Иногда простые чешки дадут больше пользы, чем дорогие кроссовки.

  5. Помните, что обувь — лишь инструмент. Главное остаётся техника.

Мифы и правда

  • "В кроссовках нельзя приседать". На самом деле можно, но амортизация усложняет контроль за техникой.

  • "Каблук увеличивает силу". Нет, он лишь помогает компенсировать ограничения в подвижности.

  • "Босиком — самый правильный вариант". Это безопасно только на ровном покрытии и при отсутствии проблем со стопами.

FAQ

Как выбрать обувь для приседа?
Ориентируйтесь на свою анатомию: если стопы и голеностоп гибкие, подойдут плоские модели. При ограничениях попробуйте каблук.

Сколько стоят штангетки?
Цена варьируется от 4-5 тысяч рублей за простые варианты до 15-20 тысяч за профессиональные модели.

Что лучше — кеды или штангетки?
Для новичков подойдут кеды: они дешёвые и стабильные. Но если вы планируете серьёзные веса и соревнования, удобнее будет в штангетках.

Исторический контекст

  1. В начале XX века тяжелоатлеты тренировались босиком или в чешках.

  2. В 60-е годы появились первые штангетки с деревянным каблуком, которые быстро стали стандартом.

  3. Сегодня производители предлагают десятки моделей: от гибридов "кроссовки-штангетки" до минималистичных вариантов для становой тяги.

А что если…

А что если использовать одну пару для всех упражнений? Многие так и делают. Но стоит учитывать: в каблуке комфортнее садиться глубже, а плоская подошва лучше держит равновесие в тягах. Универсального ответа нет — попробуйте разные варианты и сделайте выбор под себя.

Интересные факты

  1. В боксёрах тренируется часть пауэрлифтеров: они максимально лёгкие и плотно облегают стопу.

  2. Некоторые атлеты подкладывают блины под пятки, имитируя каблук, чтобы глубже присесть.

  3. В CrossFit чаще выбирают универсальные кроссовки с минимальной амортизацией — компромисс между бегом и силовыми.

