Жим штанги стоя
Жим штанги стоя
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Главный снаряд зала, который используют неправильно: что скрывает squat rack

Физиотерапевт Уикхэм объяснил, какие упражнения можно выполнять в squat rack

Ты когда-нибудь задумывался, почему в каждом зале обязательно стоит стойка для приседаний? Это не просто культовый символ силовых тренировок, а настоящий универсальный инструмент, который может прокачать тело куда больше, чем обычные приседания со штангой.

Физиотерапевт и тренер по движению Грейсон Уикхэм утверждает: "Возможности стойки для приседаний далеко выходят за пределы классических бэк-сквотов". И это правда. С ней можно не только улучшать силу и выносливость, но и прорабатывать мышцы под новыми углами, исправлять дисбаланс и даже снижать риск травм.

Передний присед со штангой

На первый взгляд он мало чем отличается от привычного варианта. Но стоит перенести штангу с трапеции на грудь — и акцент тут же смещается на квадрицепсы и мышцы кора. Благодаря более вертикальному положению корпуса становится проще уходить глубже в присед, а значит — нагрузка распределяется эффективнее. Интересный факт: олимпийские штангисты часто начинают передний присед "из дна", чтобы усилить конечный диапазон движения и облегчить выход из приёма в рывке.

Болгарский сплит-присед со штангой

Если стандартные выпады тебе кажутся слишком лёгкими — попробуй эту версию. Это упражнение развивает ноги по отдельности, помогая устранить перекос силы между правой и левой стороной. "У каждого из нас есть ведущая нога, и со временем асимметрия только накапливается", — говорит Уикхэм. Балансировать её помогает именно сплит-присед. А если добавить штангу на спину — нагрузка на ноги и корпус возрастает в разы, делая движение ещё полезнее для силы и устойчивости.

Рэк-пул (частичная тяга из стойки)

Это упражнение — находка для двух категорий: тех, кто пока не может безопасно тянуть штангу с пола из-за ограниченной мобильности, и профессиональных пауэрлифтеров. В первом случае рэк-пул снижает риск травмы, позволяя всё равно нагружать заднюю цепь. Во втором — помогает работать с большими весами и "привыкать" к нагрузке, усиливая нервную систему и подготавливая к полноценной становой тяге.

Жим штанги стоя

Многие думают, что это упражнение работает только на плечи. Но на деле — оно задействует почти всё тело. Чтобы поднять штангу над головой, нужно напрячь ноги, ягодицы, корпус и верх спины. При этом, в отличие от гантелей, обе руки работают вместе, что позволяет брать больший вес и активировать большее количество мышечных волокон.

Жим штанги лёжа вниз головой (decline)

Обычный жим — классика, но его "младший брат" часто остаётся незаслуженно в тени. Жим в наклоне вниз активнее задействует грудные и трицепсы, позволяя проработать их в большем диапазоне движения. Многие профессионалы включают это упражнение, чтобы добавить объёма верхней части корпуса.

Почему это важно

Все пять упражнений можно выполнять, имея всего лишь стойку, штангу и набор блинов. Каждое из них расширяет твои тренировочные возможности и помогает выйти за пределы банальных бэк-сквотов. Добавь их в программу — и стойка для приседаний станет твоим главным союзником на пути к силе и балансу.

