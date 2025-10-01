Приседания: король упражнений или главный враг коленей?

Приседания — одно из самых популярных и одновременно спорных упражнений. Для одних это универсальный инструмент для роста мышц и сжигания жира, для других — источник травм и дискомфорта. Но как быть, если одно из базовых движений вызывает боль? Отказаться или научиться делать правильно?

Многие проблемы возникают не из-за самого движения, а из-за ошибок в технике и слабых звеньев. Хорошая новость в том, что большинство из них можно устранить простыми корректировками.

Почему именно приседания

Приседание задействует сразу несколько групп мышц: квадрицепсы, ягодицы, бёдра, мышцы кора и спины. Это делает его не только эффективным, но и рискованным при нарушении техники. Универсальной глубины для приседа не существует — она зависит от анатомии и уровня подготовки. Важно понимать сигналы собственного тела и устранять слабые места.

Сравнение видов приседаний

Вид приседаний Основные мышцы Плюсы Минусы Со штангой на спине Квадрицепсы, ягодицы, спина Максимальная сила, классика Повышенная нагрузка на поясницу Фронтальные Квадрицепсы, кора Улучшает осанку, снижает нагрузку на поясницу Ограничение по весу С гирей (Goblet squat) Квадрицепсы, кора, ягодицы Подходит новичкам, развивает мобильность Ограниченный вес Болгарские сплит-приседы Квадрицепсы, ягодицы Корректируют дисбаланс, укрепляют стабилизаторы Высокая сложность Одноногие (пистолетики) Ягодицы, кора Сильная проработка ног Требует высокой координации

Советы шаг за шагом

Начинайте с лёгкого веса или с собственным весом. Контролируйте хват: сжимайте гриф и подтягивайте локти вниз. Следите за корпусом — грудь вверх, спина прямая. Работайте над подвижностью голеностопа и бёдер. Перед повтором делайте глубокий вдох и фиксируйте корпус. Используйте пояс только на рабочих весах (от 70% 1ПМ). Включайте вспомогательные упражнения: выпады, ягодичные мосты, гиперэкстензии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слабый хват → нестабильность корпуса → жёсткий хват грифа и работа над мышцами спины.

Сильный наклон вперёд → нагрузка на поясницу → фронтальные приседы или выпады.

Плохая подвижность голеностопа → колени болят и уводит таз назад → упражнения для растяжки голеностопа, приседы с блином под пятками.

Колени сводятся внутрь → риск травмы связок → ягодичные мосты и thrust'ы для укрепления отводящих мышц.

Неправильное дыхание → отсутствие стабилизации → дыхание с опорой на внутрибрюшное давление.

А что если…

Что делать, если приседания всё равно вызывают боль? Не стоит отказываться от движения совсем. Можно заменить классический вариант на болгарские сплит-приседы, приседания с гирей или жим ногами в тренажёре. Эти упражнения помогут развивать ноги без перегрузки поясницы.

Плюсы и минусы приседаний

Плюсы Минусы Развитие силы и массы Высокий риск ошибок Универсальность Требует мобильности Сжигание калорий Возможны травмы коленей Улучшение осанки Давление на поясницу Активация кора Не подходит при острых травмах

FAQ

Как выбрать лучший вариант приседаний?

Новичкам лучше начать с Goblet squat или с приседаний без веса. Продвинутым — включать штангу и односторонние вариации.

Сколько стоит хороший пояс для приседаний?

Качественный пояс обойдётся от 50 до 150 долларов, но использовать его стоит только на максимальных весах.

Что лучше: приседания или жим ногами?

Жим ногами проще в освоении и снимает нагрузку со спины, но приседания развивают больше мышц и улучшают координацию.

Мифы и правда

Миф: глубокие приседания вредят коленям.

Правда: при правильной технике и подготовке колени не страдают, а наоборот укрепляются.

Миф: пояс нужен всегда.

Правда: пояс полезен только на тяжёлых рабочих весах.

Миф: у всех должна быть одинаковая глубина приседа.

Правда: амплитуда зависит от анатомии и гибкости.

3 интересных факта

Дети до 3 лет делают глубокий присед естественно, без подготовки — идеальный пример природной мобильности. В армейских тестах приседания с собственным весом остаются одним из главных упражнений на выносливость. В пауэрлифтинге фиксируется минимальная глубина приседа — бедро должно быть ниже параллели с полом.

Исторический контекст