Приседания: король упражнений или главный враг коленей?
Приседания — одно из самых популярных и одновременно спорных упражнений. Для одних это универсальный инструмент для роста мышц и сжигания жира, для других — источник травм и дискомфорта. Но как быть, если одно из базовых движений вызывает боль? Отказаться или научиться делать правильно?
Многие проблемы возникают не из-за самого движения, а из-за ошибок в технике и слабых звеньев. Хорошая новость в том, что большинство из них можно устранить простыми корректировками.
Почему именно приседания
Приседание задействует сразу несколько групп мышц: квадрицепсы, ягодицы, бёдра, мышцы кора и спины. Это делает его не только эффективным, но и рискованным при нарушении техники. Универсальной глубины для приседа не существует — она зависит от анатомии и уровня подготовки. Важно понимать сигналы собственного тела и устранять слабые места.
Сравнение видов приседаний
|Вид приседаний
|Основные мышцы
|Плюсы
|Минусы
|Со штангой на спине
|Квадрицепсы, ягодицы, спина
|Максимальная сила, классика
|Повышенная нагрузка на поясницу
|Фронтальные
|Квадрицепсы, кора
|Улучшает осанку, снижает нагрузку на поясницу
|Ограничение по весу
|С гирей (Goblet squat)
|Квадрицепсы, кора, ягодицы
|Подходит новичкам, развивает мобильность
|Ограниченный вес
|Болгарские сплит-приседы
|Квадрицепсы, ягодицы
|Корректируют дисбаланс, укрепляют стабилизаторы
|Высокая сложность
|Одноногие (пистолетики)
|Ягодицы, кора
|Сильная проработка ног
|Требует высокой координации
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с лёгкого веса или с собственным весом.
-
Контролируйте хват: сжимайте гриф и подтягивайте локти вниз.
-
Следите за корпусом — грудь вверх, спина прямая.
-
Работайте над подвижностью голеностопа и бёдер.
-
Перед повтором делайте глубокий вдох и фиксируйте корпус.
-
Используйте пояс только на рабочих весах (от 70% 1ПМ).
-
Включайте вспомогательные упражнения: выпады, ягодичные мосты, гиперэкстензии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Слабый хват → нестабильность корпуса → жёсткий хват грифа и работа над мышцами спины.
-
Сильный наклон вперёд → нагрузка на поясницу → фронтальные приседы или выпады.
-
Плохая подвижность голеностопа → колени болят и уводит таз назад → упражнения для растяжки голеностопа, приседы с блином под пятками.
-
Колени сводятся внутрь → риск травмы связок → ягодичные мосты и thrust'ы для укрепления отводящих мышц.
-
Неправильное дыхание → отсутствие стабилизации → дыхание с опорой на внутрибрюшное давление.
А что если…
Что делать, если приседания всё равно вызывают боль? Не стоит отказываться от движения совсем. Можно заменить классический вариант на болгарские сплит-приседы, приседания с гирей или жим ногами в тренажёре. Эти упражнения помогут развивать ноги без перегрузки поясницы.
Плюсы и минусы приседаний
|Плюсы
|Минусы
|Развитие силы и массы
|Высокий риск ошибок
|Универсальность
|Требует мобильности
|Сжигание калорий
|Возможны травмы коленей
|Улучшение осанки
|Давление на поясницу
|Активация кора
|Не подходит при острых травмах
FAQ
Как выбрать лучший вариант приседаний?
Новичкам лучше начать с Goblet squat или с приседаний без веса. Продвинутым — включать штангу и односторонние вариации.
Сколько стоит хороший пояс для приседаний?
Качественный пояс обойдётся от 50 до 150 долларов, но использовать его стоит только на максимальных весах.
Что лучше: приседания или жим ногами?
Жим ногами проще в освоении и снимает нагрузку со спины, но приседания развивают больше мышц и улучшают координацию.
Мифы и правда
-
Миф: глубокие приседания вредят коленям.
Правда: при правильной технике и подготовке колени не страдают, а наоборот укрепляются.
-
Миф: пояс нужен всегда.
Правда: пояс полезен только на тяжёлых рабочих весах.
-
Миф: у всех должна быть одинаковая глубина приседа.
Правда: амплитуда зависит от анатомии и гибкости.
3 интересных факта
-
Дети до 3 лет делают глубокий присед естественно, без подготовки — идеальный пример природной мобильности.
-
В армейских тестах приседания с собственным весом остаются одним из главных упражнений на выносливость.
-
В пауэрлифтинге фиксируется минимальная глубина приседа — бедро должно быть ниже параллели с полом.
Исторический контекст
-
В 1920-х годах приседания стали популярны благодаря немецким тяжелоатлетам.
-
В 1960-х годах бодибилдеры активно внедряли приседания для набора массы ног.
-
В 2000-х фитнес-индустрия предложила альтернативы: сплит-приседы, жим ногами, функциональные тренировки.
