Пять тренажёров, которые навсегда меняют приседания

Можно ли сказать, что приседания — это основа всей силовой подготовки? Одни считают их простым упражнением, другие называют главным инструментом для здоровья суставов и силы мышц. И в этом есть доля истины: каждое ваше вставание со стула или приседание в спортзале повторяет одну и ту же базовую схему движений. Если освоить её правильно, вы защитите себя от травм и сможете тренироваться десятилетиями.

Тренер по силовой и функциональной подготовке Джейк Харкофф объясняет: "Приседания укрепляют не только ягодицы, бёдра и икры, но и косвенно мышцы живота и поясницы. А чем больше вес, тем выше прирост силы и мышечной массы". После освоения приседаний с собственным весом эксперты советуют постепенно добавлять нагрузку. Один из способов — использовать специальные тренажёры.

Power Rack — свобода движений и развитие силы

Power Rack (или стойка для приседаний) — любимый инструмент кроссфитеров и пауэрлифтеров. Здесь штанга и спортсмен полностью контролируют движение: нет фиксированного пути, как у тренажёров. Это требует большего включения мышц кора и лучше развивает навыки, необходимые для силовых соревнований.

Hack Squat — прицельная работа на квадрицепсы

Hack Squat визуально похож на перевёрнутый жим ногами. Спина упирается в наклонную платформу, а плечи — в подушки. Благодаря фиксированной траектории вес ощущается легче, чем при обычных приседаниях, и можно работать с большими нагрузками. Угол наклона смещает нагрузку на переднюю часть бедра, что полезно при дисбалансе мышц и проблемах с поясницей.

Smith Machine — стабильность и рост массы

Smith Machine сочетает черты стойки и Hack Squat: штанга движется по рельсам, но стопы стоят на полу. Убирая необходимость балансировать вес, тренажёр позволяет работать с большими нагрузками — особенно это ценят бодибилдеры и спортсмены, набирающие массу. Подходит и новичкам, и тем, кто восстанавливается после травм или беременности.

Leverage Squat — акцент на ягодицы

Малоизвестный, но эффективный тренажёр для глубокой проработки ягодиц. Наклонная платформа и вертикальная стойка позволяют опуститься ниже, чем в других вариантах приседаний, что даёт полный диапазон нагрузки на ягодичные мышцы.

V-Squat — для безопасного старта

V-Squat внешне похож на Hack Squat, но движение идёт строго по вертикали. Этот вариант ближе к классическим приседаниям с весом и равномерно распределяет нагрузку между всеми мышцами ног. Отличный выбор для новичков и тех, кто хочет перейти к свободным весам.

Интересный факт: исследования показывают, что приседания с отягощением помогают не только развивать мышцы, но и улучшать плотность костей, снижая риск остеопороза.