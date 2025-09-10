Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тренировка ягодиц дома
тренировка ягодиц дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Приседания — не обязательны: как собрать мощный день ног по-другому

Инструктор групповых программ объяснила, как прокачать ноги без приседаний

Иногда приседания — не то, чего хочется ногам и голове. И это нормально: полноценную тренировку нижней части тела можно собрать и без них. Такой формат выручит, если присед "садится" не по ощущениям, хочется разнообразия или вы временно избегаете движения по рекомендациям специалиста.

"Нормально не всегда включать приседания в свою программу", — сказала инструктор групповых программ Лорен Левелл, CPT.

Что прокачает тренировка

Комбинация односторонних движений и тяги в наклоне нагружает квадрицепсы, ягодицы и бицепсы бедра, а корпус работает как стабилизатор в каждом повторе. За счёт крупных мышечных групп пульс растёт — получите и силовую, и кардио-нагрузку.

"Эта тренировка действительно выжжет ваши ноги", — сказала тренер Лорен Левелл.

"Кор работает во всех упражнениях", — добавила Лорен Левелл.

"Если вы будете работать без длинных пауз, ваш пульс точно поднимется", — подчеркнула Лорен Левелл.

Разминка и заминка

Перед стартом 3-5 минут посвятите простым движениям: круги головой и плечами, повороты корпуса, "захлёсты" голени, подъёмы коленей. В конце — плавное снижение темпа и растяжка: "дворники", 90-90, "бабочка", поза ребёнка. Это улучшит кровоток, включит мышцы и даст понять, насколько сегодня стоит "жать".

Совет: если вы избегаете приседаний из-за боли или дискомфорта, обсудите это с физиотерапевтом.

Как тренироваться

Понадобится 2-3 пары гантелей: тяжёлая — для румынской тяги и ягодичного моста (мост можно делать с одной тяжёлой), средняя — для обратных выпадов, лёгкая — для боковых степ-даунов. Вес подбирайте так, чтобы последние повторы давались тяжело, но с чистой техникой.

Структура сессии

  1. Прямой подход: обратные выпады — 10 повторов на каждую ногу, отдых 60 секунд. Всего 3 раунда.
  2. Суперсет без отдыха между упражнениями:
    • Румынская тяга — 10 повторов.
    • Боковой степ-даун с касанием пяткой — 10 повторов на каждую ногу.
    Отдых 60 секунд и повторить 3 раунда.
  3. Прямой подход: ягодичный мост — 12-16 повторов, отдых 60 секунд. Всего 3 раунда.
  4. Техника упражнений

Обратный выпад

Встаньте на ширине плеч, корпус в тонусе, гантели у боков или на плечах. Шаг назад на носок, обе ноги сгибаются примерно до 90°. Таз подкручен, спина ровная. Толчок пяткой опорной ноги — вернуться в стойку. Выпад назад снижает нагрузку на колени и прицельно "зажигает" квадрицепсы, при этом задействуя ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Румынская тяга

Стойка на ширине бёдер, колени слегка согнуты, гантели у бёдер. Отведите таз назад, корпус наклоните почти параллельно полу, спина ровная, снаряды скользят вдоль ног до уровня голеней. Толчок пятками — в исходное, вверху сознательно сожмите ягодицы. Это базовый "хип-хиндж" для задней цепи — ягодицы, бицепсы бедра, разгибатели спины — и хват в бонус.

Боковой степ-даун с касанием пяткой

Поставьте одну ногу на устойчивую платформу или короб, гантели в руках. Согните опорное колено, опуская вторую ногу вниз и легко коснитесь пяткой пола (если высота большая и пола не достать — не страшно). Толчком пятки опорной ноги вернитесь наверх. Движение укрепляет квадрицепс и ягодицы, в том числе "боковую" порцию, стабилизирующую колено. Упростить можно без гантелей и с опорой ладонью о стену.

Ягодичный мост с отягощением

Лягте на спину, стопы на полу на ширине бёдер, пятки в нескольких сантиметрах от таза. Положите гантель/гантели на таз (при необходимости подложите коврик или свитер). Толкните пол пятками, поднимите таз, выстроив диагональ от плеч до колен. Пауза 1-2 секунды и медленно опуститесь. Отлично "дожимает" ягодицы, позволяя сосредоточиться на движении без нагрузки на колени.

Частые вопросы

• Сколько отдыхать? Держите паузы в районе 60 секунд; если техника "сыпется", увеличьте на 15-30 секунд.
• Как понять, что вес подходит? Последние 2-3 повтора требуют усилия без потери формы.
• Как часто делать? Один раз в неделю в паре с днём на верх и одной полнотельной сессией.

Безопасность и прогресс

Следите за нейтральной спиной, колени не "сводите" внутрь, приземляйтесь мягко в любых шаговых/опорных вариантах. Усложнять можно добавлением веса, увеличением высоты платформы или снижением пауз, но всегда в обмен на безупречную технику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Си Джей Хаммонд назвал травмы, от которых защищает упражнение good morning сегодня в 17:50

Один неверный наклон — и травма: как работает техника good morning

Упражнение с необычным названием укрепляет спину и ноги, помогает избежать травм и облегчает бытовые движения. Но выполнять его нужно правильно.

Читать полностью » Силовые тренировки и питание для набора мышц за 6 недель названы специалистами сегодня в 17:10

Секретный план на месяц и полторы: что скрывают короткие фитнес-марафоны

Всего шесть недель могут стать решающими: правильная диета, тренировки и сон запускают быстрые изменения тела и задают темп для будущих побед.

Читать полностью » Тренер Рэй Рейхлин объяснила, какие упражнения помогут подготовиться к первому подтягиванию сегодня в 16:50

Секретное оружие сильной спины: простые движения вместо классики

Подтягивания кажутся невозможными? Эти упражнения помогут шаг за шагом подготовить мышцы и приблизиться к первому чистому повтору.

Читать полностью » Тренер Бен Бруно показал комплекс упражнений с гирей для всего тела сегодня в 16:10

Эти три движения с гирей заставят мышцы гореть и не дадут отдохнуть

Три упражнения с гирей превращают короткий домашний комплекс в полноценную тренировку, которая одновременно качает мышцы и разгоняет сердце.

Читать полностью » Йога для начинающих: тренер YogaWorks Эшли Ридо назвала базовые позы сегодня в 15:50

Простые позы, скрывающие главный секрет уверенной практики

Почему эксперты советуют новичкам начинать с простых поз и как регулярная практика помогает обрести силу и уверенность.

Читать полностью » Cleveland Clinic опубликовала правила безопасных тренировок с резиновыми лентами сегодня в 15:10

Один простой аксессуар превращает скучную зарядку в тренировку для ног

Как простая эластичная лента способна заменить тренажёры и помочь укрепить мышцы внутренней поверхности бедра — упражнения, советы и важные нюансы.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе сегодня в 14:19

Зарядка вместо кофе: утренний ритуал, который меняет жизнь

Фитнес-тренер показала, как заменить утренний кофе зарядкой: комплекс упражнений помогает проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Травматолог-ортопед Максим Саутин объяснил, чем жим ногами полезнее для позвоночника сегодня в 13:15

Упражнение, которое качает ноги без боли в спине

Врач объяснил, какое упражнение может заменить приседания со штангой и почему полностью отказываться от классики всё же не стоит.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте
Наука

Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах
Красота и здоровье

Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Авто и мото

МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта
Туризм

Цены на авиабилеты из Москвы в Дубай на Новый год 2025 достигли 160 тыс. руб.
Садоводство

Осенняя подготовка клумбы к зиме: обрезка, мульчирование и укрытие растений
Дом

Дизайнеры назвали тумбу под раковиной одним из главных способов хранения в ванной
Еда

Врачи объяснили, чем овсянка полезна для пищеварения и микрофлоры кишечника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet