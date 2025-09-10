Приседания — не обязательны: как собрать мощный день ног по-другому

Иногда приседания — не то, чего хочется ногам и голове. И это нормально: полноценную тренировку нижней части тела можно собрать и без них. Такой формат выручит, если присед "садится" не по ощущениям, хочется разнообразия или вы временно избегаете движения по рекомендациям специалиста.

"Нормально не всегда включать приседания в свою программу", — сказала инструктор групповых программ Лорен Левелл, CPT.

Что прокачает тренировка

Комбинация односторонних движений и тяги в наклоне нагружает квадрицепсы, ягодицы и бицепсы бедра, а корпус работает как стабилизатор в каждом повторе. За счёт крупных мышечных групп пульс растёт — получите и силовую, и кардио-нагрузку.

"Эта тренировка действительно выжжет ваши ноги", — сказала тренер Лорен Левелл.

"Кор работает во всех упражнениях", — добавила Лорен Левелл.

"Если вы будете работать без длинных пауз, ваш пульс точно поднимется", — подчеркнула Лорен Левелл.

Разминка и заминка

Перед стартом 3-5 минут посвятите простым движениям: круги головой и плечами, повороты корпуса, "захлёсты" голени, подъёмы коленей. В конце — плавное снижение темпа и растяжка: "дворники", 90-90, "бабочка", поза ребёнка. Это улучшит кровоток, включит мышцы и даст понять, насколько сегодня стоит "жать".

Совет: если вы избегаете приседаний из-за боли или дискомфорта, обсудите это с физиотерапевтом.

Как тренироваться

Понадобится 2-3 пары гантелей: тяжёлая — для румынской тяги и ягодичного моста (мост можно делать с одной тяжёлой), средняя — для обратных выпадов, лёгкая — для боковых степ-даунов. Вес подбирайте так, чтобы последние повторы давались тяжело, но с чистой техникой.

Структура сессии

Прямой подход: обратные выпады — 10 повторов на каждую ногу, отдых 60 секунд. Всего 3 раунда. Суперсет без отдыха между упражнениями:

• Румынская тяга — 10 повторов.

• Боковой степ-даун с касанием пяткой — 10 повторов на каждую ногу.

Отдых 60 секунд и повторить 3 раунда. Прямой подход: ягодичный мост — 12-16 повторов, отдых 60 секунд. Всего 3 раунда. Техника упражнений

Обратный выпад

Встаньте на ширине плеч, корпус в тонусе, гантели у боков или на плечах. Шаг назад на носок, обе ноги сгибаются примерно до 90°. Таз подкручен, спина ровная. Толчок пяткой опорной ноги — вернуться в стойку. Выпад назад снижает нагрузку на колени и прицельно "зажигает" квадрицепсы, при этом задействуя ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Румынская тяга

Стойка на ширине бёдер, колени слегка согнуты, гантели у бёдер. Отведите таз назад, корпус наклоните почти параллельно полу, спина ровная, снаряды скользят вдоль ног до уровня голеней. Толчок пятками — в исходное, вверху сознательно сожмите ягодицы. Это базовый "хип-хиндж" для задней цепи — ягодицы, бицепсы бедра, разгибатели спины — и хват в бонус.

Боковой степ-даун с касанием пяткой

Поставьте одну ногу на устойчивую платформу или короб, гантели в руках. Согните опорное колено, опуская вторую ногу вниз и легко коснитесь пяткой пола (если высота большая и пола не достать — не страшно). Толчком пятки опорной ноги вернитесь наверх. Движение укрепляет квадрицепс и ягодицы, в том числе "боковую" порцию, стабилизирующую колено. Упростить можно без гантелей и с опорой ладонью о стену.

Ягодичный мост с отягощением

Лягте на спину, стопы на полу на ширине бёдер, пятки в нескольких сантиметрах от таза. Положите гантель/гантели на таз (при необходимости подложите коврик или свитер). Толкните пол пятками, поднимите таз, выстроив диагональ от плеч до колен. Пауза 1-2 секунды и медленно опуститесь. Отлично "дожимает" ягодицы, позволяя сосредоточиться на движении без нагрузки на колени.

Частые вопросы

• Сколько отдыхать? Держите паузы в районе 60 секунд; если техника "сыпется", увеличьте на 15-30 секунд.

• Как понять, что вес подходит? Последние 2-3 повтора требуют усилия без потери формы.

• Как часто делать? Один раз в неделю в паре с днём на верх и одной полнотельной сессией.

Безопасность и прогресс

Следите за нейтральной спиной, колени не "сводите" внутрь, приземляйтесь мягко в любых шаговых/опорных вариантах. Усложнять можно добавлением веса, увеличением высоты платформы или снижением пауз, но всегда в обмен на безупречную технику.