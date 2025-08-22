Чем выше присед, тем сильнее работают мышцы: неожиданный факт
Часто ли вы задумывались, насколько глубоко стоит приседать? Этот вопрос раскалывает тренеров и спортсменов на два лагеря: одни уверены, что "правильный" присед — это до самого пола, другие же считают достаточным опустить бёдра до параллели с землёй. Но правда, как всегда, где-то посередине.
Разные глубины приседа: что это значит
Существует три основных варианта:
- Частичный присед — когда бёдра выше параллели, а угол в коленях больше 90°.
- Присед до параллели — угол в коленях около 90°, бёдра ровно параллельны полу.
- Глубокий присед — таз опускается ниже уровня коленей, угол меньше 90°.
Интересно, что исследования дают противоречивые выводы. Так, в журнале Journal of Strength and Conditioning Research в 2017 году отмечено, что частичные и глубокие приседы одинаково нагружают квадрицепсы, но первые активнее включают ягодицы и мышцы-стабилизаторы. А вот другое исследование 2019 года (European Journal of Applied Physiology) показало: именно глубокие приседы эффективнее развивают ягодичные мышцы.
Индивидуальные особенности тела
Нельзя забывать: не каждый человек анатомически способен на "идеальный" глубокий присед. На глубину движения влияют:
- Длина конечностей — длинные бедренные кости затрудняют сохранение вертикальной стойки.
- Форма тазобедренных суставов — у одних людей суставная впадина позволяет двигаться свободно, у других — создаёт ограничения.
- История травм — повреждения суставов и операции могут навсегда повлиять на диапазон движений.
- Подвижность голеностопа — жёсткие лодыжки часто становятся причиной отрыва пяток от пола.
- Даже обувь имеет значение: по данным исследования Journal of Sports Sciences (2017), штангетки с приподнятой пяткой помогают садиться глубже, уменьшая требования к гибкости голеностопа.
Польза и риски глубоких приседов
Глубокий присед даёт больше функциональных преимуществ: суставы проходят через расширенный диапазон движения, мышцы укрепляются в разных положениях. Такой навык может быть полезен и в жизни, ведь часто приходится вставать и подниматься из неудобных позиций. Однако у него есть и "обратная сторона": повышенная нагрузка на колени и спину. Тренер Росс Оберлин справедливо замечает:
"Есть и такое понятие, как слишком глубокий присед. Когда мы теряем контроль над телом, выгибаем спину или отрываем пятки, значит, глубина превышает наши возможности".
Как работать над глубиной
Если цель — улучшить технику, стоит придерживаться простых шагов:
- уменьшите вес на штанге и сосредоточьтесь на форме;
- выполняйте упражнения для подвижности бёдер и голеностопов;
- пробуйте приседать на ящик (box squat), чтобы контролировать глубину;
- укрепляйте корпус с помощью планок и упражнений на стабилизацию;
- используйте съёмку тренировок, чтобы отслеживать прогресс.
Главное — приседать настолько глубоко, насколько позволяет ваше тело, сохраняя правильную технику. Для здоровья и силы достаточно приседов до параллели, а глубокие варианты стоит осваивать постепенно и с учётом индивидуальных особенностей. Ведь лучше регулярно выполнять движения в доступной амплитуде, чем вообще отказаться от них.
