Приседания своим весом
Приседания своим весом
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

100 приседаний в день: простая привычка, которая может изменить тело или погубить колени

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок

Приседания считаются одним из самых эффективных упражнений для проработки нижней части тела. Они укрепляют мышцы, помогают формировать красивый силуэт и при этом не требуют специального оборудования. Кроме того, задействование крупных мышечных групп способствует активному сжиганию калорий.

Сегодня, когда у многих нет доступа к спортзалам, поддерживать физическую активность бывает непросто. Отличный способ оставаться в форме — взять на себя вызов и выполнять по 100 приседаний каждый день в течение месяца.

Как работает челлендж "100 приседаний за 30 дней"

Выполнять задачу можно по-разному:
• включать приседания в круговую тренировку,
• делить повторения на небольшие подходы в течение дня,
• комбинировать разные варианты приседаний, чтобы нагрузка была разнообразной.

Главное — не забывать о технике. Чтобы избежать перегрузки коленей и спины, приседать нужно правильно. Хороший способ контролировать форму — выполнять упражнение перед зеркалом.

Если 100 повторений кажутся слишком большим числом, можно начать с 50 или даже 25 приседаний в день. Главное — регулярность и безопасность.

Вариации приседаний для разнообразия

1. Приседания с собственным весом

Базовый вариант, доступный каждому. Встаньте чуть шире плеч, согните колени и тазобедренные суставы, словно собираетесь сесть на стул, затем вернитесь в исходное положение.

2. Гоблет-присед

Следующий шаг — добавление веса. Возьмите гантель или гирю обеими руками, поднимите к груди и выполняйте приседания в привычной технике. Это поможет укрепить мышцы и увеличить нагрузку.

3. Приседания со штангой

Более продвинутый вариант. Штанга размещается на плечах за головой. Очень важно удерживать корпус ровным, напрягать пресс и сохранять естественный прогиб позвоночника, чтобы не перегружать поясницу.

4. Приседания на ящик

Для контроля глубины и безопасности можно приседать к стулу, лавке или ящику, слегка касаясь их тазом. Это поможет правильно распределять нагрузку и избегать ошибок в технике.

Два способа дойти до цели

Метод подходов

Не обязательно делать 100 повторений подряд. Можно разбить их на 10 подходов по 10 приседаний в течение дня. Такой вариант снижает риск сильной крепатуры и позволяет выполнять упражнение без особого напряжения.

Круговая тренировка

Другой способ — включить приседания в тренировочный круг. Можно поставить две станции с разными видами приседаний и чередовать их с другими упражнениями. Так вы получите комплексную нагрузку и не перегрузите ноги.

Итоги челленджа

Фитнес-вызовы помогают не только укрепить дисциплину, но и реально улучшить физическую форму. Регулярные приседания укрепляют мышцы ног и ягодиц, ускоряют обмен веществ и способствуют похудению.

Важно помнить: любые новые тренировки нужно согласовывать с врачом, особенно если есть проблемы с коленями. А при появлении боли следует сразу прекратить выполнение, чтобы избежать травмы.

Такой челлендж можно адаптировать под себя: уменьшить количество повторений, выбрать подходящие вариации и постепенно увеличивать нагрузку. В итоге через 30 дней вы почувствуете разницу — больше силы, выносливости и уверенности в себе.

