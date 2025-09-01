Почему беговая дорожка уступает сквошу в борьбе за выносливость

Сквош всё чаще становится альтернативой привычным кардионагрузкам, и не случайно. Этот динамичный вид спорта совмещает в себе элементы кардио, силовой работы и игры, что делает его более разнообразным и увлекательным по сравнению с беговой дорожкой.

Непредсказуемая нагрузка

Тренер Максим Стулий отмечает, что на дорожке человек сам регулирует скорость и наклон, поэтому нагрузка остаётся ровной и предсказуемой. В сквоше же каждый розыгрыш — это интервальная тренировка.

"Игра состоит из резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направления движения. Такое чередование высокой и умеренной интенсивности прекрасно тренирует сердечно-сосудистую систему", — объяснил Стулий.

Таким образом, организм становится более устойчивым к разным режимам работы, что делает сквош полезным для выносливости.

Вовлеченность всего тела

Если бег в первую очередь задействует ноги, то в сквоше работают практически все группы мышц: руки, корпус, спина, ноги. Постоянные смены направления позволяют равномернее распределять нагрузку на суставы, тогда как бег даёт ударное воздействие в основном на колени и голеностоп.

Психологический аспект

Бег на дорожке нередко воспринимается как монотонная активность, во время которой можно "отключиться" и думать о постороннем. Сквош же требует полной концентрации и включённости. Ошибки здесь моментально отражаются на результате.

Кроме того, азарт и соревновательный элемент делают тренировку по сквошу эмоционально насыщенной и помогают бороться с ленью.

Итог

Сквош сочетает в себе интервальную нагрузку, вовлекает всё тело и тренирует не только мышцы, но и внимание. Это делает его отличной альтернативой однообразному бегу, особенно для тех, кто ищет спорт с элементом игры и драйва.