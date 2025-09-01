Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сквош
Сквош
© commons.wikimedia.org by Jensbn~commonswiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:08

Почему беговая дорожка уступает сквошу в борьбе за выносливость

Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему

Сквош всё чаще становится альтернативой привычным кардионагрузкам, и не случайно. Этот динамичный вид спорта совмещает в себе элементы кардио, силовой работы и игры, что делает его более разнообразным и увлекательным по сравнению с беговой дорожкой.

Непредсказуемая нагрузка

Тренер Максим Стулий отмечает, что на дорожке человек сам регулирует скорость и наклон, поэтому нагрузка остаётся ровной и предсказуемой. В сквоше же каждый розыгрыш — это интервальная тренировка.

"Игра состоит из резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направления движения. Такое чередование высокой и умеренной интенсивности прекрасно тренирует сердечно-сосудистую систему", — объяснил Стулий.

Таким образом, организм становится более устойчивым к разным режимам работы, что делает сквош полезным для выносливости.

Вовлеченность всего тела

Если бег в первую очередь задействует ноги, то в сквоше работают практически все группы мышц: руки, корпус, спина, ноги. Постоянные смены направления позволяют равномернее распределять нагрузку на суставы, тогда как бег даёт ударное воздействие в основном на колени и голеностоп.

Психологический аспект

Бег на дорожке нередко воспринимается как монотонная активность, во время которой можно "отключиться" и думать о постороннем. Сквош же требует полной концентрации и включённости. Ошибки здесь моментально отражаются на результате.

Кроме того, азарт и соревновательный элемент делают тренировку по сквошу эмоционально насыщенной и помогают бороться с ленью.

Итог

Сквош сочетает в себе интервальную нагрузку, вовлекает всё тело и тренирует не только мышцы, но и внимание. Это делает его отличной альтернативой однообразному бегу, особенно для тех, кто ищет спорт с элементом игры и драйва.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов сегодня в 6:50

Бассейн против спортзала: неожиданное преимущество, о котором молчат

Плавание и простое удержание на воде могут превратиться в эффективный инструмент для снижения веса. Но есть один важный нюанс, о котором часто забывают.

Читать полностью » Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов сегодня в 6:10

Коснулся пальцев ног? Проверь, что это говорит о твоём здоровье

Простое упражнение способно показать реальный уровень вашей гибкости и защитить суставы от боли. Но для успеха нужен правильный план.

Читать полностью » Упражнение 7-7-7 для бицепса помогает увеличить мышцы и выносливость сегодня в 5:50

Секрет Арнольда: упражнение, которое превращает руки в стальные канаты

Эта методика тренировок помогала легендам бодибилдинга добиваться внушительных результатов. Почему "21-е" до сих пор остаются актуальными?

Читать полностью » Снижение веса при ходьбе и тренировках на эллипсоиде: вывод Лиз Ван Вурхис сегодня в 5:10

Эллиптический тренажёр или ходьба: что скрывают цифры калорий

Ходьба и эллиптический тренажёр по-разному влияют на суставы, мышцы и сердце. Как понять, что лучше выбрать именно вам?

Читать полностью » Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело сегодня в 4:50

Два месяца, которые меняют тело: как тренировки стирают лишний вес

Узнайте, какие упражнения и питание помогут за два месяца подтянуть тело, уменьшить жир и укрепить мышцы, не изнуряя организм.

Читать полностью » Тренер: важно развить нейромышечную связь для эффективной тренировки нижнего пресса сегодня в 4:26

5 упражнений для нижнего пресса, которые работают в 2 раза быстрее, чем стандартные

Как эффективно тренировать нижний пресс, избегая ошибок и травм? Узнайте, какие упражнения помогут вам прокачать низ живота и избавиться от жира на животе.

Читать полностью » Спортивные врачи назвали безопасные варианты жима с EZ-грифом сегодня в 4:10

Девять упражнений, о которых молчат тренажёрные залы

EZ-гриф может заменить штангу и помочь прокачать грудные мышцы. Разбираем лучшие упражнения и секреты эффективных тренировок.

Читать полностью » Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов сегодня в 3:50

Почему коврик для пилатеса заменяет тренажёрный зал

Пилатес без оборудования способен заменить тренажёрный зал: упражнения на коврике укрепляют верхнюю часть тела и защищают суставы.

Читать полностью »

Новости
Дом

Советы по уборке кухни после инсектицидной обработки
Красота и здоровье

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни
Наука и технологии

NASA раскрыло данные: как молнии влияют на образование озона и загрязнение воздуха
Авто и мото

МВД сообщило о лидирующем числе пешеходов-нарушителей в Подмосковье в 2024 году
Авто и мото

Эксперт назвал популярные способы автоподстав на дорогах
Туризм

Как развивается гастрономический туризм в российских регионах
Питомцы

Подростковый возраст у собак наступает с шести месяцев — ветеринары о причинах изменений поведения
Красота и здоровье

Екатерина Демьяновская: вода лучше кофе и алкоголя при полётах для снижения усталости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru