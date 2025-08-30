Завязи кабачков гниют на корню: вот что нужно сделать срочно – спасите свой урожай

Многие огородники сталкиваются с тем, что завязи кабачков начинают массово отпадать или загнивать, и долгожданный урожай заметно сокращается. Чтобы избежать этой проблемы, важно понимать основные причины и знать, как правильно ухаживать за растением на разных этапах развития.

Недостаточное опыление

Одна из главных причин гибели завязей – слабое опыление. В прохладную или дождливую погоду пчёлы и шмели почти неактивны, и женские цветки остаются без пыльцы. Если вовремя не вмешаться, завязь начинает увядать буквально за несколько дней. Решение здесь простое: ручное опыление. Достаточно утром сорвать мужской цветок, снять с него лепестки и аккуратно коснуться пыльниками рыльца женского цветка. Этот приём позволяет сохранить значительную часть будущего урожая даже в неблагоприятных погодных условиях.

Влияние переувлажнения

Не менее серьёзная угроза — излишняя влага. Кабачки плохо переносят застой воды, а в дождливые недели или при чрезмерных поливах почва вокруг растений становится сырой и плохо аэрируемой. Это провоцирует гниение нежных завязей, которое обычно начинается с кончика плода и быстро распространяется. Симптомом является водянистость тканей и их размягчение. Лучший способ избежать беды — поливать кабачки под корень, делая это рано утром. Дополнительно помогает мульчирование, которое сохраняет оптимальную влажность и защищает почву от перегрева.

Нехватка микроэлементов

Для нормального развития кабачкам нужны микроэлементы, в частности бор и кальций. Их дефицит приводит к тому, что завязи не формируются должным образом и отмирают. Нехватка проявляется в виде стекловидности тканей или тёмных пятен на плодах. Чтобы исправить ситуацию, опытные огородники рекомендуют внекорневые подкормки борной кислотой, а также внесение золы или доломитовой муки. Эти меры помогают восстановить баланс питания и поддерживают здоровье растений.

Грибковые заболевания

При загущенных посадках и высокой влажности создаются идеальные условия для распространения грибков. Особенно опасны такие заболевания, как серая и белая гниль. Характерный признак — пушистый налёт или слизь на поверхности плода. Если вовремя не вмешаться, грибок способен быстро уничтожить завязи и снизить урожайность в разы. Эффективные меры — удаление больных частей и обработка кустов биопрепаратами, которые останавливают распространение инфекции и укрепляют иммунитет растения.

Загущенность кустов

Кабачки обладают крупными листьями, которые при неправильной формировке ложатся на землю и мешают нормальной циркуляции воздуха. Из-за этого вокруг плодов повышается влажность, что способствует развитию гнилей. Чтобы этого не произошло, рекомендуется периодически убирать нижние и затеняющие листья, обеспечивая растению свет и проветривание. Такая простая мера значительно снижает риск заболеваний и делает кусты более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Профилактика и уход

Чтобы свести к минимуму потери урожая, важно соблюдать комплекс профилактических мер. Среди них:

• регулярный, но умеренный полив;

• удаление больных и повреждённых плодов;

• привлечение насекомых-опылителей посадкой рядом с кабачками медоносных цветов;

• правильное формирование куста и своевременное прореживание листвы;

• соблюдение севооборота, позволяющего избежать накопления возбудителей болезней в почве.

Эти простые действия помогут поддерживать растения здоровыми и обеспечат стабильный урожай.

Три интересных факта