Бюро 1440 сообщает, что к 2027 году пассажиры поездов и самолетов смогут пользоваться спутниковым интернетом

К 2027 году россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом в транспорте

К 2027 году россияне получат возможность пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и на судах, сообщила руководитель разработки "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости.

По словам Лазаренко, текущее покрытие интернетом на железнодорожных маршрутах, например, на направлении Москва-Владивосток, крайне ограничено. Внедрение спутникового интернета позволит обеспечить бесперебойный доступ к сети на всем протяжении маршрута. Аналогичные возможности будут доступны и для пассажиров авиационного и морского транспорта.

Основные заказчики услуг "Бюро 1440", по мнению Лазаренко, - промышленные и транспортные компании. Компания уже заключила договоры с РЖД и "Аэрофлотом".

В настоящее время ведутся переговоры с РЖД о внедрении абонентских терминалов на каждом поезде, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет для всех пассажиров.

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