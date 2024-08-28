Бюро 1440 сообщает, что к 2027 году пассажиры поездов и самолетов смогут пользоваться спутниковым интернетом

К 2027 году россияне получат возможность пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и на судах, сообщила руководитель разработки "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости.
По словам Лазаренко, текущее покрытие интернетом на железнодорожных маршрутах, например, на направлении Москва-Владивосток, крайне ограничено. Внедрение спутникового интернета позволит обеспечить бесперебойный доступ к сети на всем протяжении маршрута. Аналогичные возможности будут доступны и для пассажиров авиационного и морского транспорта.
Основные заказчики услуг "Бюро 1440", по мнению Лазаренко, - промышленные и транспортные компании. Компания уже заключила договоры с РЖД и "Аэрофлотом".
В настоящее время ведутся переговоры с РЖД о внедрении абонентских терминалов на каждом поезде, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет для всех пассажиров.
Фото: img-fotki.yandex.ru/Neu-Zwei (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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