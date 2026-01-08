Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Krasheninnikov Volcano
Krasheninnikov Volcano
© commons.wikimedia.org by Ian Scrimger is licensed under CC BY 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:45

Спутники увидели то, что не видно с земли: вулкан Крашенинникова разогрелся до аномалии

Лавовые потоки на вулкане Крашенинникова сошли по восточному склону — KVERT

На Камчатке зафиксировали признаки активизации вулкана Крашенинникова — специалисты наблюдают лавовые потоки, газопаровые выбросы и мощную термальную аномалию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения. Спутниковые данные и визуальные наблюдения указывают на заметные изменения в районе Северного конуса, где проявляется тепловая активность и фиксируется движение лавы по склонам.

Лавовые потоки и газопаровые выбросы

По данным специалистов, лавовые потоки сходят на восточные склоны Северного конуса вулкана. Одновременно в этой же зоне наблюдается устойчивое газопаровое излучение, которое сопровождает активные процессы внутри конуса. Такие признаки обычно рассматриваются как важные маркеры повышения вулканической активности и требуют постоянного мониторинга, особенно с учётом удалённости и сложного рельефа района.

Вулканологи подчёркивают, что в подобных ситуациях ключевую роль играют спутниковые наблюдения. Именно они позволяют быстро оценить динамику происходящего и фиксировать тепловые выбросы, которые не всегда заметны с земли. В случае Крашенинникова данные указывают на устойчивую аномалию, что подтверждает продолжающиеся процессы.

"Потоки лавы стекают на восточные склоны Северного конуса вулкана, и наблюдается газопаровое излучение этого конуса. Спутниковые данные KVERT показывают мощную тепловую аномалию на вулкане", — говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения/

Где находится вулкан и почему событие привлекает внимание

Вулкан Крашенинникова расположен в Елизовском округе Камчатки, его высота составляет около 1 600 метров. Он относится к числу вулканов, которые долгое время сохраняли относительное "молчание". По данным учёных, последнее извержение здесь фиксировалось ещё в XV веке, поэтому любые признаки активности воспринимаются как значимое событие для региона.

Даже при отсутствии данных о масштабных выбросах пепла или угрозе населённым пунктам, наличие лавовых потоков и мощной тепловой аномалии говорит о том, что вулкан вошёл в фазу, требующую повышенного внимания. Камчатские службы продолжают наблюдение за ситуацией, опираясь на спутниковый мониторинг и данные KVERT, чтобы своевременно оценивать дальнейшее развитие активности.

