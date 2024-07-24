Участник мотопробега Сергей Хардиков, сопровождавший трагически погибшую в Турции мотоциклистку Татьяну Озолину, сообщил о загадочном исчезновении видеорегистратора с ее шлема после аварии. Его версия происшествия расходится с показаниями турецкого байкера.

Известная в социальных сетях как МотоТаня, Озолина скончалась в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Мугла. Согласно сообщениям СМИ, мотоцикл под управлением турецкого гражданина Онура Обута столкнулся с транспортным средством Озолиной на трассе между населенными пунктами Секе и Милас, вблизи деревни Сарычай.

Агентство DHA передало, что на допросе Обут возложил вину за аварию и гибель Озолиной на нее саму, указав на ошибку при обгоне грузовика. После этого мужчину освободили.

Хардиков поделился своей версией событий в социальной сети. Он утверждает, что ехал последним в группе из трех мотоциклистов и не видел момента столкновения, лишь его последствия. По его словам, Обут резко затормозил, поднявшись на переднее колесо, и ударил мотоцикл Озолиной сзади, после чего оба транспортных средства разлетелись по дороге.

Эта версия противоречит сообщениям турецких СМИ, основанным на показаниях Обута. Согласно им, именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в транспортное средство Обута. Якобы Хардиков, отставший от группы в момент аварии, подтвердил слова Обута о неправильном обгоне Озолиной.

Хардиков описал, что после столкновения Озолина лежала без сознания на обочине, но с прощупывающимся пульсом. Остановившийся проезжающий, представившийся врачом, подтвердил наличие пульса. Однако к прибытию скорой помощи через 5-7 минут женщина уже скончалась.

Мотоциклист рассказал о длительном пребывании в полиции в ожидании переводчика. На следующий день его попросили задержаться еще на сутки, после чего отпустили.

В заключение Хардиков отметил странное исчезновение камеры с мотоцикла Озолиной. Несмотря на неоднократные поиски, он не смог ее обнаружить. Его собственная камера оказалась разряженной и не зафиксировала происшествие.

Фото: commons. wikimedia.orgБрайан Снельсон из Хокли, Эссекс, Англия(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)