ФСБ России порекомендовал прекратить использование браузера "Спутник" из-за его перехода к американской фирме

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), учрежденный Федеральной службой безопасности, выпустил рекомендацию о прекращении использования российского браузера "Спутник" как в организациях, так и в личных целях. Это связано с банкротством компании-разработчика и последующей продажей доменного имени американской фирме.

Центр напомнил, что браузер "Спутник", разработанный ООО "Спутниклаб", активно применялся в государственных структурах благодаря поддержке отечественных SSL-сертификатов и включению в реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития.

Однако в 2023 году ООО "Спутниклаб" было объявлено банкротом. Вследствие этого компания инициировала процедуру исключения браузера "Спутник" из реестра ПО Минцифры России, что и произошло 7 марта 2024 года. Техническая поддержка браузера была прекращена еще в 2022 году, а доменное имя browser-sputnik[.]ru, необходимое для получения обновлений, стало доступно для покупки по истечении срока регистрации.

НКЦКИ сообщает, что в настоящее время домен browser-sputnik[.]ru находится в собственности американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective, которая использует его в невыясненных целях. Веб-сервис, связанный с этим доменом, продолжает получать запросы на обновления от установленных на компьютерах россиян браузеров "Спутник".

В связи с этим НКЦКИ предупреждает о потенциальной угрозе внедрения вредоносных программ в браузер "Спутник" с целью получения несанкционированного доступа к вычислительной технике пользователей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Павел Лисицын (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)