Входящий в состав Ростеха холдинг "Росэлектроника" разработал лампу бегущей волны (ЛБВ) для перспективных спутников "Экспресс-РВ", сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации.
Эти космические аппараты обеспечивают широкополосный доступ в интернет в полярных областях России, в том числе на Северном морском пути и Северном полюсе.
Не стоит удивляться применению радиоламп в XXI веке — в СВЧ диапазонах C/Ku им до сих пор нет равных. Причём новинки весьма долговечны по сравнению с аналогами — до 150 тысяч часов.
Новые ЛБВ созданы входящим в "Росэлектронику" НПП "Алмаз", который уже разработал более 40 типов СВЧ ламп для космоса.
"ЛБВ для космического аппарата "Экспресс-РВ" стала ещё одним устройством в нашей линейке современных высокоэффективных отечественных бортовых ламп", — прокомментировал его директор Михаил Апин.
По его словам, серийный образец новой ЛБВ будет вскоре представлен на форуме "Армия-2024".
Фото: Роскосмос
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