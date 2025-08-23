Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nolesh is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:13

Спутник Юпитера хранит загадку Вселенной: ледяные следы, которые перевернут науку

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи

Спутник Юпитера Ганимед, крупнейшая луна в солнечной системе, может оказаться не просто интересным объектом для изучения, но и потенциальным детектором темной материи. Эта революционная гипотеза, предложенная физиком, предполагает, что на поверхности Ганимеда могут сохраниться следы взаимодействия с необычными частицами темной материи, что открывает новые перспективы в поисках загадочного вещества.

Физики, занимающиеся поиском темной материи, традиционно сосредотачиваются на обнаружении крошечных, слабо взаимодействующих частиц, используя для этого крупные и хорошо изолированные подземные детекторы. Однако существует и другая, менее изученная категория частиц темной материи — массивные объекты, размер которых варьируется от баскетбольного мяча до астероида. Обнаружить такие объекты крайне сложно из-за их редкости и слабого взаимодействия с обычной материей. Для их выявления требуется детектор, сопоставимый по размеру с луной или планетой.

Ганимед: естественный детектор темной материи

Уильям ДеРокко, физик из Мэрилендского университета, выдвинул идею, что ганимед может служить именно таким детектором. Он считает, что спутник может хранить следы от взаимодействия с массивными частицами темной материи, которые оставили характерные кратеры на его ледяной поверхности. Геологическая неактивность ганимеда позволяет этим кратерам сохраняться на протяжении миллионов лет, что делает их потенциальным свидетельством прохождения темной материи.

ДеРокко провел расчеты, чтобы определить, насколько глубоко массивные частицы темной материи могут проникнуть в толстый ледяной покров ганимеда. Результаты показали, что частицы должны проникать гораздо глубже, чем обычные астероиды, достигая подповерхностного океана спутника и, возможно, выбрасывая на поверхность уникальные минералы. Ученый предполагает, что будущие космические миссии, такие как Еuropa Сlipper (nasa) и juice (european space agency), смогут обнаружить эти кратеры с орбиты.

Поиск следов: космические аппараты в роли детекторов

Космические аппараты смогут искать кратеры темной материи, анализируя их размер, форму и расположение. По расчетам ДеРокко, эти кратеры должны быть относительно небольшими и изолированными от других геологических образований. Для более детального исследования можно будет использовать радар для зондирования недр, который поможет выявить уходящий вглубь столб растаявшего льда, являющийся одним из предполагаемых следов прохождения массивной частицы.

Астрофизик Закари Пикер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подчеркивает, что использование детектора размером с луну открывает возможность обнаружения частиц темной материи, которые невозможно зарегистрировать на земле. Он отмечает, что земные эксперименты не могут обнаружить частицы размером с шар для боулинга или автомобиль из-за их редкости.

Космомикрофизик Брэдли Кавана из кантабрийского университета в испании считает, что предложение детально проработано и продумано, однако предостерегает от излишнего оптимизма, напоминая об отсутствии убедительных физических доказательств существования таких тяжелых частиц темной материи.

Интересные факты о темной материи:

  • Темная материя составляет около 85% массы всей материи во вселенной.
  • Темная материя не взаимодействует со светом, поэтому ее невозможно увидеть напрямую.
  • Считается, что темная материя играет ключевую роль в формировании галактик и их структуры.

