Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хвоя блакитної ялинки
Хвоя блакитної ялинки
© commons.wikimedia.org by Dwacwietok is licensed under CC0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:20

Финские ели хранят секреты золотых залежей: природа обошла геологов

Бактерии в хвое елей помогают деревьям собирать золото из почвы

Иногда самые неожиданные открытия происходят там, где их меньше всего ждёшь — например, в еловой хвое. Учёные из Университета Оулу на севере Финляндии доказали, что эти вечнозелёные деревья способны накапливать наночастицы золота, а помогают им в этом бактерии. Результаты исследования, опубликованные в издании Live Science, открывают новые перспективы для геологоразведки и биотехнологий.

Как ели "находят" золото

Исследование проводилось вблизи рудника Киттиля, крупнейшего золотодобывающего предприятия Европы. Команда финских учёных собрала 138 образцов хвои с 23 деревьев, растущих поблизости. Результаты удивили всех: в четырёх образцах были обнаружены мельчайшие золотые включения.

Эти микроскопические частицы оказались окружены особой биоплёнкой, созданной бактериями — P3OB-42, Cutibacterium и Corynebacterium. Эти микроорганизмы вырабатывают полисахариды и белки, способные связывать и удерживать золото.

"Результаты анализов демонстрируют заметное влияние бактерий и других микроорганизмов, обитающих в растениях, на процесс накопления золота в древесине", — отметила ведущий автор исследования Кайса Лехосмаа.

Когда бактерии становятся "золотодобытчиками"

Учёные предположили, что бактерии играют роль биологических посредников: они переводят растворённое в почве золото в наночастицы, которые затем оседают на клеточных стенках хвои. Таким образом, дерево становится своеобразным "биоаккумулятором" драгоценного металла.

Однако Лехосмаа подчеркнула, что мечты о "золотом лесу" преждевременны. Размер частиц настолько мал — около одной миллионной миллиметра, — что извлечь экономически значимое количество золота невозможно.

Зато это открытие оказалось полезным с практической точки зрения: ели могут служить естественными индикаторами подземных месторождений.

Сравнение: природные индикаторы золота

Метод поиска Принцип работы Преимущества Ограничения
Геохимический анализ почвы Измерение концентраций металлов в пробах Точность, проверенный метод Требует бурения и лабораторной обработки
Аэрофотосъёмка Поиск геологических структур с воздуха Быстрое покрытие больших территорий Низкая точность
Биогеохимический анализ (ёлки) Анализ хвои и микробиома Экологичность, простота Требуется подтверждение подземных залежей
Анализ подземных вод Изучение растворённых металлов Информативен Нужны скважины

Биогеохимический метод с использованием растений уже доказал свою эффективность: в Австралии, Канаде и России ранее обнаруживали золото в эвкалиптах и берёзах, растущих над залежами. Теперь к этому списку добавились и северные ели.

Как проходят исследования

Чтобы выявить присутствие золота, специалисты применяли электронную микроскопию и спектроскопию. Эти методы позволяют увидеть даже мельчайшие частицы металлов, невидимые для обычных приборов.

  1. Сначала образцы хвои тщательно промывали и высушивали.

  2. Затем исследовали их микроструктуру под электронным микроскопом.

  3. После этого анализировали биоплёнки на поверхности иголок, чтобы определить бактериальные колонии.

  4. Наконец, измеряли химический состав, фиксируя следы золота.

Так учёные доказали: золото действительно может подниматься из почвы вместе с влагой, оседая в хвое при участии бактерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать деревья как источник золота.
    Последствие: неоправданные ожидания "золотой хвои".
    Альтернатива: использовать ели как биоиндикаторы месторождений.

  • Ошибка: игнорировать роль микробов.
    Последствие: неполное понимание механизма накопления.
    Альтернатива: учитывать влияние бактериальных сообществ при анализе образцов.

  • Ошибка: попытка механически извлекать золото из хвои.
    Последствие: разрушение природной среды.
    Альтернатива: экологичные методы биогеохимической разведки.

Почему это важно для будущего разведки

Классические методы поиска золота требуют бурения, химических реагентов и затрат времени. Биогеохимический подход предлагает экологичную альтернативу: достаточно проанализировать растения, чтобы понять, есть ли под ними рудные залежи.

Ели, растущие над золотоносными пластами, могут стать "живыми сенсорами" - их хвоя аккумулирует микрочастицы металлов, а анализ бактериальных плёнок покажет состав почвы без вмешательства в экосистему.

"Извлекать экономически значимые объёмы золота из хвои невозможно", — подчеркнула Кайса Лехосмаа, — "но сам факт его присутствия делает деревья простым и надёжным маркером подземных месторождений".

А что если… деревья смогут "расти" на руде?

Учёные не исключают, что некоторые виды хвойных можно будет использовать для экологичной биопереработки руд - так называемой фиторемедиации. Растения, при участии бактерий, способны аккумулировать металлы из почвы и воды, снижая токсичность промышленных зон.

Если этот механизм удастся масштабировать, леса смогут не только указывать на месторождения, но и очищать почву от тяжёлых металлов.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экологичность и безопасность Не позволяет точно оценить объёмы золота
Простота отбора образцов Требуется микробиологический анализ
Возможность ранней разведки Работает только в определённых климатических условиях
Подходит для больших территорий Зависит от вида деревьев и состава почвы

FAQ

Можно ли реально добывать золото из хвои?
Нет. Частицы слишком малы — в миллион раз меньше миллиметра.

Почему именно ели накапливают золото?
Их корни глубоко уходят в почву, а микробные колонии на хвое создают условия для осаждения металлов.

Как бактерии удерживают золото?
Они выделяют полисахариды и белки, образующие липкие биоплёнки, в которых оседают наночастицы.

Есть ли риск загрязнения?
Нет, концентрации золота мизерные и не представляют угрозы экосистемам.

Мифы и правда

  • Миф: ели можно перерабатывать ради золота.
    Правда: концентрация слишком мала для промышленной добычи.

  • Миф: золото попадает в деревья случайно.
    Правда: процесс контролируют бактерии, живущие в растении.

  • Миф: это единственный пример бионакопления металлов.
    Правда: аналогичные эффекты обнаружены и у других растений, включая эвкалипты.

3 интересных факта

  1. Золото может перемещаться в почве вместе с грунтовыми водами.

  2. Некоторые бактерии способны превращать ионы металлов в устойчивые наночастицы.

  3. В Финляндии подобные исследования помогают геологам находить новые месторождения без ущерба природе.

Исторический контекст

Идея использовать растения для поиска полезных ископаемых не нова — первые опыты биогеохимической разведки проводились ещё в 1940-х годах в СССР. Тогда геологи заметили, что над рудными залежами растительность отличается по химическому составу. Сегодня финские учёные сделали шаг дальше, доказав, что даже микробные сообщества в хвое могут рассказать о богатствах, скрытых под землёй.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инулин из овощей помогает предотвратить повреждение печени от сахара сегодня в 18:31
Эта растительная добавка защищает печень от сахара лучше лекарств — и вот почему

Учёные выяснили, что растительная клетчатка способна защитить печень от сахара, воздействуя через кишечную микрофлору. Как работает этот механизм — рассказываем подробно.

Читать полностью » Нобелевский комитет наградил химиков, создавших материалы для снижения выбросов CO₂ сегодня в 18:14
Они создали вещество, которое дышит, пьёт и думает — Нобель-2025 уже в истории

Три учёных из Японии, США и Австралии получили Нобелевскую премию за создание металлоорганических каркасов — материалов, способных извлекать воду из воздуха и очищать планету.

Читать полностью » Рибосомная ДНК определяет момент запуска старения в организме сегодня в 17:59
Молодость уходит быстрее, чем мы думали: что происходит с нашими генами после полового созревания

Учёные выяснили, что старение начинается не в зрелом возрасте, а сразу после полового созревания. Почему рибосомная ДНК решает, когда клетка "включает" старость — и можно ли это остановить?

Читать полностью » Масса квазара J0529 составляет 800 миллионов солнечных масс сегодня в 17:24
Космический гигант оказался карликом: новые измерения шокировали научное сообщество

Учёные пересмотрели массу самого яркого квазара во Вселенной. Новые наблюдения с помощью GRAVITY+ показали: реальность оказалась совсем не такой, как предполагали раньше.

Читать полностью » Проживание в съёмном жилье повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей сегодня в 16:20
Арендодатели молчат, а врачи кричат: почему съёмные квартиры убивают людей

Учёные из Японии выяснили, что пожилые арендаторы жилья чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Причина может скрываться в холодных и плохо утеплённых домах.

Читать полностью » Крупнейший кратер Луны образовался в результате удара астероида с севера, а не с юга сегодня в 16:17
Космическая сенсация: бассейн Эйткен образовался в результате удара с неожиданной стороны

Новое открытие переворачивает представление о происхождении самого древнего кратера Луны. Учёные выяснили, что гигантский удар пришёл не с юга, как считалось десятилетиями, а с севера.

Читать полностью » Исследование показало, что люди с СДВГ обладают повышенной креативностью и воображением — Хан Фанг сегодня в 15:50
Когда рассеянность — это сила: новое исследование показало, что люди с СДВГ чаще проявляют гениальную креативность

Отвлечённый ум — не помеха, а источник вдохновения. Учёные доказали, что люди с чертами СДВГ генерируют больше оригинальных идей благодаря особенному типу мышления.

Читать полностью » Археологи нашли богатые гробницы в Луксоре, раскрывающие культуру и религию Нового царства сегодня в 14:50
Гробницы не царей, но почти царские: как археологи открыли тайну древнего некрополя под Луксором

В Луксоре археологи нашли три гробницы вельмож, живших во времена фараонов. Что рассказывают их стены о жизни и вере древнеегипетской знати?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Доктор Чиппед: сбор шиповника после заморозков снижает содержание витамина С
УрФО
В Екатеринбурге установят тысячу камер с распознаванием лиц — мэрия
Технологии
Google тестирует интеграцию Gemini в Google Maps — навигация становится разговорной
Спорт и фитнес
Игорь Фокеев рассказал, какие расходы на фитнес можно сократить без ущерба здоровью
Туризм
В Анталье и Аланье в октябре сохраняется температура воздуха +26 °C и моря +25 °C
Дом
Пульт от телевизора содержит больше микробов, чем дверная ручка в туалете — данные исследований
Авто и мото
В Москве за три месяца вывезли более 1,2 тысячи брошенных автомобилей — заммэра Бирюков
Дом
Исследования показывают, что человек тратит до 5 дней в год на поиск одежды в беспорядке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet