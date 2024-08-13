Спрос на вторичное жилье в Москве в первом полугодии 2024 года упал на 15%

В Москве количество сделок на вторичном рынке жилья в первом полугодии 2024 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев было заключено 79,1 тысячи сделок.

В июле текущего года управление Росреестра зарегистрировало 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Это на 12% меньше, чем в июле прошлого года. Однако по сравнению с июнем 2024 года число сделок выросло на 16%.

Июльский результат на рынке вторичного жилья стал максимальным с начала этого года. Он превысил апрельский пик на 0,6%. Это может свидетельствовать о некотором оживлении рынка после периода спада.

Снижение количества сделок на вторичном рынке жилья в Москве может быть связано с различными факторами, включая экономическую нестабильность и изменения на рынке недвижимости. Однако июльский рост числа сделок может указывать на то, что рынок начинает восстанавливаться.

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