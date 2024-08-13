Спрос на вторичное жилье в Москве в первом полугодии 2024 года упал на 15%

В Москве количество сделок на вторичном рынке жилья в первом полугодии 2024 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев было заключено 79,1 тысячи сделок.
В июле текущего года управление Росреестра зарегистрировало 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Это на 12% меньше, чем в июле прошлого года. Однако по сравнению с июнем 2024 года число сделок выросло на 16%.
Июльский результат на рынке вторичного жилья стал максимальным с начала этого года. Он превысил апрельский пик на 0,6%. Это может свидетельствовать о некотором оживлении рынка после периода спада.
Снижение количества сделок на вторичном рынке жилья в Москве может быть связано с различными факторами, включая экономическую нестабильность и изменения на рынке недвижимости. Однако июльский рост числа сделок может указывать на то, что рынок начинает восстанавливаться.
Фото: From Wikimedia Commons/ Seanzwiki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Интервью с Трампом в социальной сети X собрало 1 млрд просмотров
Илон Маск, известный американский бизнесмен, поделился в своей социальной сети X информацией о впечатляющем количестве просмотров, собранных интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, суммарное число просмотров самого интервью и последующих дискуссий в сети приближается к миллиарду.
В Грузии заявили о виновности Саакашвили в войне 2008 года
В заявлении, опубликованном правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", утверждается, что конфликт с Россией, спровоцированный Михаилом Саакашвили в августе 2008 года, был не результатом его собственных нестабильных решений, а исполнением внешних директив и предательства, хорошо спланированного заранее, как сообщает Первый канал грузинского телевидения.
В России с 1 сентября меняется комплектация автомобильной аптечки
С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила комплектации автомобильных аптечек, разработанные Министерством здравоохранения.
Звезда "Титанов" Сибирский Конор признался, что у него было тяжёлое детство
Звезда реалити-шоу "Титаны" Анатолий Надратовский (Сибирский Конор) признался, что у него было тяжёлое детство.