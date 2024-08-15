Спрос на новостройки в крупных городах России упал на 46,6% в июле 2024 года, Челябинск, Ростов и Самара лидируют по снижению

Спрос на новостройки в крупных российских городах значительно снизился в июле 2024 года

В июле спрос на новостройки в крупных российских городах пережил заметное падение. В этот месяц в городах с населением свыше миллиона человек было зафиксировано около 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), что стало на 46,6% меньше по сравнению с июнем.

Наибольшее сокращение продаж наблюдалось в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, где объемы упали на целых 70%. Эти данные были представлены аналитиками "Яндекс Недвижимости" и сервисом "Пульс продаж новостроек", основываясь на информации из ЕГРН и отчетах застройщиков.

Новосибирск последовал за лидерами с падением на 67%, в то время как Казань зафиксировала снижение на 65%. Петербург же показал уменьшение лишь на 11%.

Снижение интереса к жилью связывают с завершением программы льготной ипотеки, из-за чего рекорды июня уступили место резкому падению. Эксперты предсказывали снижение спроса на уровне 45-50%, что было подтверждено данными о числе ипотечных заявок.

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