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Спрос на землю под застройку вырос в два раза, отмечает ДОМ.РФ
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Финансовым институтом развития в жилищной сфере был замечен двукратный рост спроса на землю под застройку

Спрос на землю под застройку вырос в два раза, отмечает ДОМ.РФ

Инвесторы из Московской области и Краснодарского края приобрели наибольшее количество участков на аукционах и конкурсах в первой половине года.

В период с января по июнь 2024 года инвесторы приобрели 620,5 гектара земли на аукционах и конкурсах в 33 регионах России. Этот результат на 108% превышает показатели первого полугодия 2023 года, как сообщается в исследовании, поступившем в редакцию "Дом.РФ". Среди покупателей земельных участков для строительства можно найти как крупных федеральных застройщиков, так и предприятия среднего и малого бизнеса.

Больше всего участков, а именно 15, было продано в Московской области, общая площадь которых составляет 125,9 гектара. В Красноярском крае было выставлено на торги пять лотов. В Москву и Волгоградскую область по четыре объекта, а по три — в Карелию, Ивановскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую и Ярославскую области. Два участка были реализованы в Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Иркутской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях.

Самые высокие темпы роста цен на землю были обнаружены в Калмыкии, на Алтае и в Тюменской области.﻿

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Красный, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

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