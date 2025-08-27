Машины дешевеют, сделки растут: вторичный рынок ожил после застоя

В июле 2025 года рынок автомобилей с пробегом в России показал неожиданно сильный рост — продажи увеличились сразу на 21,4 % по сравнению с июнем. В итоге было реализовано 567,2 тысячи машин, сообщает "Автостат".

Динамика продаж

Месяцем ранее, в июне, россияне купили 467,4 тысячи подержанных авто. Получается, что всего за один месяц рынок прибавил почти 100 тысяч сделок.

Если сравнивать с прошлым годом, рост выглядит куда скромнее: всего +3,8 % или примерно 21 тысяча автомобилей.

Исторический максимум и итоги года

Аналитики отмечают: июльский результат стал самым высоким с ноября 2024-го, когда показатель достигал 605,3 тысячи. С начала текущего года отметка в полмиллиона была преодолена лишь второй раз.

За январь-июль в России продано 3,3 миллиона автомобилей с пробегом. Однако прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года минимален — всего 0,2 %.

Почему растет интерес

Главная причина роста интереса к машинам с пробегом — снижение средней цены. По данным портала "Дром", стоимость подержанных автомобилей уменьшилась на 7 % и теперь в среднем составляет около 1 млн рублей.

Однако полностью оживить рынок мешают высокие ставки по автокредитам. Эксперты ВТБ подчеркивают: именно дорогие займы не дают многим покупателям решиться на сделку.