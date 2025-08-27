Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале

Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов испытать себя в коротких, но предельно интенсивных интервалах. Четыре раунда спринтерского формата включают в себя прогрессивные упражнения со штангой и финальное объединение всех движений в одном подходе.

Как построена тренировка

Каждый цикл длится 2 минуты:

выполняется заданное количество повторений со штангой;

оставшееся время уделяется велотренажеру Echo с целью "сжечь" максимум калорий;

отдых между раундами — ровно 2 минуты.

Ваш результат — это суммарное количество калорий, которые удалось набрать на велотренажере.

Основной вариант

Раунд 1: 25 фронтальных приседаний, затем Echo Bike до конца времени.

Раунд 2: 20 жимовых движений, затем Echo Bike.

Раунд 3: 15 подрывов штанги, затем Echo Bike.

Раунд 4: 10 трастеров, затем Echo Bike.

Вес:

женщины — 75 фунтов;

мужчины — 115 фунтов.

Промежуточный вариант

25 приседаний потом Echo Bike

20 жимовых потом Echo Bike

15 подрывов потом Echo Bike

10 трастеров потом Echo Bike

Вес снижен:

женщины — 65 фунтов;

мужчины — 95 фунтов.

Для новичков

20 приседаний затем Echo Bike

15 жимовых затем Echo Bike

10 подрывов затем Echo Bike

5 трастеров затем Echo Bike

Вес:

женщины — 35 фунтов;

мужчины — 45 фунтов.

Масштабирование

При необходимости нагрузку на штангу стоит уменьшить.

Можно заменить штангу на одну или пару гантелей.

При травмах допустимо заменить велотренажер любым другим кардиотренажером.

Если есть ограничения по приседаниям, используйте становую тягу или тягу штанги с виса.

Совет тренера

"Во время трастеров держите штангу плотно прижатой к плечам и выжимайте её вверх одновременно с подъёмом из приседа", — рекомендуют инструкторы.

Такой подход позволяет сохранить технику и скорость.