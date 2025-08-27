Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:47

Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале

Кроссфит-комплекс на 2 минуты: приседания, жимы, подрывы и трастеры

Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов испытать себя в коротких, но предельно интенсивных интервалах. Четыре раунда спринтерского формата включают в себя прогрессивные упражнения со штангой и финальное объединение всех движений в одном подходе.

Как построена тренировка

Каждый цикл длится 2 минуты:

  • выполняется заданное количество повторений со штангой;
  • оставшееся время уделяется велотренажеру Echo с целью "сжечь" максимум калорий;
  • отдых между раундами — ровно 2 минуты.

Ваш результат — это суммарное количество калорий, которые удалось набрать на велотренажере.

Основной вариант

  • Раунд 1: 25 фронтальных приседаний, затем Echo Bike до конца времени.
  • Раунд 2: 20 жимовых движений, затем Echo Bike.
  • Раунд 3: 15 подрывов штанги, затем Echo Bike.
  • Раунд 4: 10 трастеров, затем Echo Bike.

Вес:

женщины — 75 фунтов;
мужчины — 115 фунтов.

Промежуточный вариант

  • 25 приседаний потом Echo Bike
  • 20 жимовых потом Echo Bike
  • 15 подрывов потом Echo Bike
  • 10 трастеров потом Echo Bike

Вес снижен:

женщины — 65 фунтов;
мужчины — 95 фунтов.

Для новичков

  • 20 приседаний затем Echo Bike
  • 15 жимовых затем Echo Bike
  • 10 подрывов затем Echo Bike
  • 5 трастеров затем Echo Bike

Вес:

женщины — 35 фунтов;
мужчины — 45 фунтов.

Масштабирование

  • При необходимости нагрузку на штангу стоит уменьшить.
  • Можно заменить штангу на одну или пару гантелей.
  • При травмах допустимо заменить велотренажер любым другим кардиотренажером.
  • Если есть ограничения по приседаниям, используйте становую тягу или тягу штанги с виса.

Совет тренера

"Во время трастеров держите штангу плотно прижатой к плечам и выжимайте её вверх одновременно с подъёмом из приседа", — рекомендуют инструкторы.

Такой подход позволяет сохранить технику и скорость.

