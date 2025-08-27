Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале
Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов испытать себя в коротких, но предельно интенсивных интервалах. Четыре раунда спринтерского формата включают в себя прогрессивные упражнения со штангой и финальное объединение всех движений в одном подходе.
Как построена тренировка
Каждый цикл длится 2 минуты:
- выполняется заданное количество повторений со штангой;
- оставшееся время уделяется велотренажеру Echo с целью "сжечь" максимум калорий;
- отдых между раундами — ровно 2 минуты.
Ваш результат — это суммарное количество калорий, которые удалось набрать на велотренажере.
Основной вариант
- Раунд 1: 25 фронтальных приседаний, затем Echo Bike до конца времени.
- Раунд 2: 20 жимовых движений, затем Echo Bike.
- Раунд 3: 15 подрывов штанги, затем Echo Bike.
- Раунд 4: 10 трастеров, затем Echo Bike.
Вес:
женщины — 75 фунтов;
мужчины — 115 фунтов.
Промежуточный вариант
- 25 приседаний потом Echo Bike
- 20 жимовых потом Echo Bike
- 15 подрывов потом Echo Bike
- 10 трастеров потом Echo Bike
Вес снижен:
женщины — 65 фунтов;
мужчины — 95 фунтов.
Для новичков
- 20 приседаний затем Echo Bike
- 15 жимовых затем Echo Bike
- 10 подрывов затем Echo Bike
- 5 трастеров затем Echo Bike
Вес:
женщины — 35 фунтов;
мужчины — 45 фунтов.
Масштабирование
- При необходимости нагрузку на штангу стоит уменьшить.
- Можно заменить штангу на одну или пару гантелей.
- При травмах допустимо заменить велотренажер любым другим кардиотренажером.
- Если есть ограничения по приседаниям, используйте становую тягу или тягу штанги с виса.
Совет тренера
"Во время трастеров держите штангу плотно прижатой к плечам и выжимайте её вверх одновременно с подъёмом из приседа", — рекомендуют инструкторы.
Такой подход позволяет сохранить технику и скорость.
