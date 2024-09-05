Капуста под надёжной защитой: чем нужно обработать растения в сентябре

Обильное сентябрьское опрыскивание капусты: как подготовить растения к холодам

Сентябрь - ответственный период для ухода за капустой. Именно в этот месяц растениям необходимо комплексное подкрепление, чтобы успешно пережить наступающие холода и подготовиться к зимовке. Одной из важнейших процедур в сентябре является обильное опрыскивание капусты специальными средствами.

Чем же нужно обработать капусту в сентябре для её оптимального состояния и обеспечения хорошего урожая?

Раствор медного купороса. Медный купорос (сернокислая медь) - проверенное и эффективное средство для профилактики и лечения грибковых болезней капусты. В сентябре капуста особенно уязвима к таким заболеваниям, как:

чёрная ножка;

альтернариоз;

фузариоз;

бактериоз.

Опрыскивание раствором медного купороса (1-2%) поможет защитить растения от развития этих болезней и подготовить их к зиме.

Органические стимуляторы роста

Чтобы обеспечить капусте мощный старт перед зимовкой, рекомендуется использовать органические стимуляторы роста. Они содержат комплекс питательных веществ и биологически активных соединений, которые:

ускоряют накопление питательных веществ в тканях;

повышают устойчивость к неблагоприятным условиям;

стимулируют рост корней, повышая способность растений к поглощению влаги и питательных элементов.

Идеально подойдут препараты на основе гуминовых кислот, например, Гумат калия или Альбит.

Биологические инсектициды

Сентябрь - время активной деятельности вредителей капусты, таких как капустная моль, капустная совка, крестоцветные блошки. Чтобы защитить посадки, нужно обработать их биологическими инсектицидами.

Наиболее эффективны для этих целей препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Они безопасны для человека и полезных насекомых, но губительны для гусениц и личинок вредителей.

Комплексные удобрения

Для комплексного усиления иммунитета и жизненных сил капусты в сентябре рекомендуется использовать многокомпонентные удобрения, содержащие сбалансированный набор макро- и микроэлементов.

Эффективными будут водные растворы или специальные опрыскивающие формы комплексных удобрений, обогащенных аминокислотами, витаминами и другими биостимуляторами.

Тщательно проведенное в сентябре опрыскивание капусты всеми этими средствами обеспечит растениям идеальные условия для успешной перезимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне.

Фото: Balajijagadesh.