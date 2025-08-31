Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на кровати
Собака на кровати
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:50

Пружины или пена: что скрывает матрас под чехлом

Пружинный или пенный матрас: сравнение популярных вариантов

Выбор матраса — важный шаг. Он определяет не только комфорт, но и здоровье позвоночника. Самые популярные варианты — пружинные и пенные матрасы. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Пружинные матрасы

Плюсы

Хорошая поддержка за счёт системы пружин, особенно если они независимые.
Долговечность при правильной эксплуатации.
Хорошая вентиляция — матрас "дышит", поэтому меньше скапливается влага.

Минусы

Более тяжёлые по весу.
При низком качестве пружины могут со временем скрипеть или проседать.
Не всегда подходят для любителей мягкой поверхности.
Матрасы из пены
(латекс, memory foam, полиуретан)

Плюсы

Подстраиваются под форму тела, равномерно распределяя нагрузку.
Подходят для людей с проблемами спины и суставов.
Лёгкие по весу и тихие в использовании.

Минусы

Хуже проветриваются, могут накапливать тепло.
Некоторые виды (особенно дешёвый ППУ) быстрее теряют форму.
Цена на качественные модели memory foam и латекса выше, чем на простые пружинные.

Как выбрать

  • Если вам важна жёсткость и поддержка — присмотритесь к пружинным.
  • Если нужен комфорт и точечная подстройка — пена (особенно memory foam или латекс) будет идеальным решением.
  • Людям, склонным к потливости, лучше подойдут пружины: они лучше "дышат".
  • Для тех, кто ценит тишину и мягкость, предпочтительнее пенная модель.

И пружинные, и пенные матрасы могут быть отличными — всё зависит от ваших привычек сна и потребностей. Универсального ответа нет: стоит лечь на оба варианта в магазине и выбрать тот, который поддерживает позвоночник и даёт ощущение комфорта именно вам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как часто нужно стирать шторы в разных комнатах сегодня в 6:05

Тайминг чистоты: как часто нужно стирать шторы в разных комнатах

Шторы собирают пыль и запахи, но в каждой комнате степень загрязнения разная. Разбираем, как часто их нужно стирать для свежего воздуха в доме.

Читать полностью » Не всегда во вред: когда мягкий матрас полезен, а когда мешает сну сегодня в 5:59

Почему одни в восторге от мягких матрасов, а другие страдают

Мягкий матрас даёт комфорт тем, кто спит на боку, но для остальных поз сна он может стать причиной боли и утомлённости.

Читать полностью » Как хранить подушки, чтобы они не слёживались сегодня в 5:45

Ошибки хранения, из-за которых подушки могут слеживаться

Подушки легко теряют форму, если хранить их неправильно. Рассказываем, где и как держать подушки, чтобы они не сбивались и не слёживались.

Читать полностью » Топ ошибок при уходе за матрасами: что важно знать сегодня в 5:20

Уход за матрасом: распространённые заблуждения

Матрас кажется вечным, но это не так. Ошибки в уходе приводят к деформации, пыли и плохому сну. Разбираем самые частые промахи.

Читать полностью » Зачем пылесосить шторы от пыли перед стиркой в машинке сегодня в 5:03

Зачем шторы пылесосят перед стиркой: простая привычка спасает шторы от серости

Перед стиркой шторы нужно пропылесосить. Это уменьшает нагрузку на ткань и машинку, помогает убрать пыль и сделать стирку эффективнее.

Читать полностью » Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства сегодня в 4:11

Как удалить желтые пятна с пластика с помощью простых домашних средств

Узнайте, как с помощью доступных средств, таких как уксус, сода и перекись водорода, избавиться от желтого налета на пластиковых изделиях и вернуть им белизну.

Читать полностью » Простые способы очистки полотенец от жира и запахов: замачивание и правильная стирка сегодня в 3:37

Легкий способ избавить полотенца от запаха и вернуть их мягкость

Узнайте, как вернуть свежесть и мягкость кухонным полотенцам с помощью простых и доступных домашних средств, избавляясь от загрязнений и запахов.

Читать полностью » Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства сегодня в 2:33

Пылесос не справляется? Проблема может быть не в моторе, а в этих деталях

Узнайте, как продлить срок службы пылесоса и вернуть ему мощность с помощью простых хитростей: чистка фильтров, шланга и ухода за мотором.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе с соевым соусом и медом
Дом

Как ухаживать за тюлем и лёгкими занавесками
Еда

Как приготовить куриную печень
Спорт и фитнес

Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины
Красота и здоровье

Бег для здоровья: как получить максимум пользы и избежать распространенных ошибок
Наука и технологии

Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати
Садоводство

Больше не теряйте время: прозрачные контейнеры – ваш личный органайзер в сарае
Садоводство

Греческий свиток за год может покрыть забор длиной до 10 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru