Пружины или пена: что скрывает матрас под чехлом

Выбор матраса — важный шаг. Он определяет не только комфорт, но и здоровье позвоночника. Самые популярные варианты — пружинные и пенные матрасы. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Пружинные матрасы

Плюсы

Хорошая поддержка за счёт системы пружин, особенно если они независимые.

Долговечность при правильной эксплуатации.

Хорошая вентиляция — матрас "дышит", поэтому меньше скапливается влага.

Минусы

Более тяжёлые по весу.

При низком качестве пружины могут со временем скрипеть или проседать.

Не всегда подходят для любителей мягкой поверхности.

Матрасы из пены

(латекс, memory foam, полиуретан)

Плюсы

Подстраиваются под форму тела, равномерно распределяя нагрузку.

Подходят для людей с проблемами спины и суставов.

Лёгкие по весу и тихие в использовании.

Минусы

Хуже проветриваются, могут накапливать тепло.

Некоторые виды (особенно дешёвый ППУ) быстрее теряют форму.

Цена на качественные модели memory foam и латекса выше, чем на простые пружинные.

Как выбрать

Если вам важна жёсткость и поддержка — присмотритесь к пружинным.

Если нужен комфорт и точечная подстройка — пена (особенно memory foam или латекс) будет идеальным решением.

Людям, склонным к потливости, лучше подойдут пружины: они лучше "дышат".

Для тех, кто ценит тишину и мягкость, предпочтительнее пенная модель.

И пружинные, и пенные матрасы могут быть отличными — всё зависит от ваших привычек сна и потребностей. Универсального ответа нет: стоит лечь на оба варианта в магазине и выбрать тот, который поддерживает позвоночник и даёт ощущение комфорта именно вам.