Мытьё окон
Мытьё окон
Ирина Полякова Опубликована сегодня в 7:59

Когда лучше всего мыть окна в 2026 году: прогноз погоды, советы по уборке, какой раствор заставит окна блестеть

Пора доставать микрофибру: синоптики дали добро на мытьё окон, но предупредили о важном нюансе

Благоприятная погода с дефицитом осадков и температурой выше климатической нормы ожидается во второй половине марта. Об этом NewsInfo.Ru рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, несмотря на уход от рекордных температурных показателей, в ближайшее время в регионе сохранится достаточно теплая погода, столбики термометров будут показывать значения на 4-5 градусов выше положенной по календарю нормы.

Как отметил специалист, количество осадков останется минимальным, что характерно для начала текущего месяца. Это создает подходящие условия для бытовых дел, в том числе для приведения в порядок остекления в квартирах.

"Окна мыть можно. Осадков будет так же мало, как и было в первой половине марта, а температура, хоть уже и уйдет от рекордных отметок, все равно будет на 4-5 градусов выше климатической нормы" — сказал синоптик.

Леус добавил, что решение остается за жителями, так как погодные факторы сейчас на их стороне. Однако он напомнил, что впереди еще большая часть весны, и пыль со временем все равно осядет на чистых стеклах.

Выбор инструментов и подготовка раствора

Для достижения идеального результата важно отказаться от старых газет в пользу современных материалов из микрофибры. Специальные салфетки с коротким ворсом не оставляют ворсинок и эффективно впитывают влагу, не размазывая грязь по поверхности. Профессиональный водяной сгон или склиз поможет удалить основной объем воды одним уверенным движением. Использование качественного инвентаря сокращает время работы в два раза и предотвращает появление микроцарапин на стекле. Тщательная подготовка инструментов является залогом того, что на окнах не останется мутных следов.

Правильный моющий состав можно приготовить самостоятельно, используя обычный столовый уксус или спирт. Смешайте две столовые ложки уксуса с литром теплой воды для нейтрализации известкового налета. Если стекла сильно загрязнены, добавьте каплю средства для мытья посуды, чтобы эффективно расщепить жировую пленку. Избегайте использования абразивных порошков, которые могут безвозвратно испортить гладкую структуру стеклопакета. Равномерное нанесение раствора из пульверизатора обеспечит качественное очищение всей площади окна без лишних усилий.

"Главный секрет профессионалов заключается в том, чтобы никогда не мыть окна в солнечную или ветреную погоду. При таких условиях моющее средство высыхает слишком быстро, что неизбежно приводит к образованию трудновыводимых радужных разводов. Лучше всего планировать уборку на облачный день или время, когда окна находятся в тени. Также не забывайте смазывать резиновые уплотнители силиконовым составом после каждого мытья. Это поможет продлить срок службы фурнитуры и сохранит герметичность вашего дома на долгие годы".

Консультант по уборке и уходом за домом Татьяна Костина

Технология мытья и финальная полировка

Начинать процесс очистки следует строго с рамы и подоконника, чтобы пыль с профиля не попала на чистое стекло. Используйте мягкую губку для удаления скопившейся грязи в пазах и уплотнителях, где чаще всего скапливается аллергенная пыль. Протирайте пластик сверху вниз, уделяя особое внимание дренажным отверстиям, которые отвечают за отвод лишней влаги. После очистки каркаса обязательно смените воду в емкости перед переходом к основной части работы. Чистая рама создает законченный вид и предотвращает быстрое повторное загрязнение всей конструкции.

При непосредственной чистке стекла двигайте сгоном горизонтально или вертикально, перекрывая предыдущую полосу на пару сантиметров. Такой метод позволяет избежать появления характерных полос, которые портят вид при ярком солнечном свете. После удаления основной влаги пройдитесь сухой салфеткой вдоль уплотнителей, где обычно скапливаются остатки моющего средства. Для придания зеркального блеска можно использовать сухую безворсовую ткань или специальную салфетку для полировки оптики. Завершающий этап требует внимательности, так как именно под прямыми лучами солнца становятся заметны малейшие огрехи.

Автор Ирина Полякова
Ирина Полякова — эксперт по клинингу, образование в товароведении, опыт 15 лет. Специалист по системам уборки, эко-технологиям и уходу за интерьером.
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

