Подготовка к отпуску
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:53

Тайны раннего бронирования: почему россияне массово скупают туры в Японию и Турцию

Италия лидирует по бронированию туров на весну 2026 года — OneTwoTrip

Предпочтения российских путешественников к весне 2026 года складываются необычно ровно: европейские направления сохраняют лидерство, в то время как азиатские страны усиливают позиции. Об этом сообщает "Лента.ру", передавая результаты исследования ранних бронирований, проведённого аналитиками сервиса OneTwoTrip.

Что выбирают россияне за рубежом

По данным платформы, Италия остаётся наиболее востребованным направлением: на неё приходится 12,2% предварительных бронирований. Франция привлекает 10% туристов, а Таиланд выбирают 9,9% путешественников. Эксперты отмечают, что структура интересов почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом, однако спрос на отдых в Таиланде немного вырос.

В списке популярности также присутствуют Япония и Турция. Первую планируют посетить 9,4% россиян, вторую — 8,8%. Эти направления стабильно входят в пятёрку наиболее привлекательных у тех, кто оформляет поездки заранее, что говорит о сохранении доверия к знакомым и проверенным маршрутам.

Куда поедут внутри страны

Исследование OneTwoTrip показывает, что внутренний туризм к весне будущего года остаётся востребованным. Лидером среди российских городов стал Санкт-Петербург с долей 15,4% ранних бронирований. Москва занимает второе место — 14,7%, что свидетельствует о неизменной популярности столичных маршрутов у тех, кто планирует короткие поездки.

В пятёрку также вошли Казань (9,7%), Эсто-Садок в районе Красной Поляны (7,4%) и Адлер (3,8%). Эти направления традиционно привлекают туристов сочетанием природных локаций, культурных центров и развитой гостиничной инфраструктуры. Эксперты считают, что подобная стабильность предпочтений отражает уверенность путешественников в качестве сервиса и предсказуемости маршрутов.

Как сезонные тренды меняются к декабрю

Для сравнения аналитики приводят данные декабря 2025 года: тогда среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользовались Египет и ОАЭ. Это подчёркивает ярко выраженную сезонность интересов россиян, которая смещается от пляжного отдыха зимой к европейским и азиатским маршрутам весной.

Исследование OneTwoTrip демонстрирует, что на раннем этапе планирования россияне выбирают как традиционные направления, так и страны, где прогнозируемость погодных условий и насыщенность программы отдыха играют ключевую роль. Весенний сезон 2026 года, судя по бронированиям, станет временем сочетания культурных поездок, городских маршрутов и популярных азиатских курортов.

