Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горы Катон-Карагай, Казахстан
Горы Катон-Карагай, Казахстан
© commons.wikimedia.org by 7777777kz is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:51

Цветущие каньоны и забытые города: почему весна — лучшее время для поездки в Казахстан

Чарынский каньон и древние города Казахстана — лучшие направления весной

Казахстан весной — идеальное направление для российских путешественников, кто хочет совместить великолепную природу (Чарын, Аксу-Жабаглы) и тихую историческую атмосферу в городах и археологии (Кокшетау и другие). Весна — сезон умеренной погоды, ярких красок и возможностей для комфортного и содержательного путешествия по родному региону.

Природа: каньоны весной
Чарынский каньон — "мини-Гранд-Каньон" Казахстана, расположен примерно в 200 км к востоку от Алматы, общая длина ~154 км, глубина — до 300 м.
Весной идеальное время для посещения — с апреля по июнь, когда умеренная температура (15-25 °C), цветение и комфорт для хайкинга. В это время природа особенно выразительна: "благоухают дикие цветы" и свет мягкий.
Аксу-Жабаглы — каньон в южном Казахстане, в природном резерве Аксу-Жабаглы. Весной тут зацветают дикие тюльпаны — природное наследие страны (официальными источниками подтверждается).

Историческая глубина: древние города Казахстана
Внутри Казахстана есть исторические точки, имеющие культурную значимость (например, Туркестан и Отырар), но если речь о городах Казахстана, стоит упомянуть, что весна — отличное время для прогулок по уютным городам Алматы, Кокшетау, Капшагаю. Особенно стоит выделить Кокшетау: национальный парк, археология, музеи, и прогулочные маршруты в лесопарке.

Предложения маршрутов (примерно 7 дней)

  1. День 1-2 — Алматы, выезд в Чарынский каньон: ночь в палатке или гостевом доме у каньона, чтобы застать закат и рассвет
  2. День 3-4 — поездка в Аксу-Жабаглы: дикие тюльпаны, насыщенная природа и возможности для пешей прогулки.
  3. День 5-6 — переезд в Кокшетау (или примерный регион центрального Казахстана) — природа, археология, музеи.
  4. День 7 — возвращение в Алматы или выезд в другие города.

Практически-советы весной

  • Бронируйте заранее особенно в популярные выходные дни. Весенний сезон — высокий спрос.
  • Погодный гардероб: многослойная одежда + солнцезащита — солнечно уже при +15 °C
  • Логистика: лучше на личном транспорте или с гидом;

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лучшие направления для бархатного сезона на Средиземном море сегодня в 12:29

Средиземноморье без суеты: идеальные направления для бархатного сезона

Пять направлений на Средиземном море, где бархатный сезон дарит мягкое солнце, тёплое море и отдых без летней суеты.

Читать полностью » Почему в сентябре 2025 года отдых в эгейской Турции хорош как никогда сегодня в 11:28

Турция в сентябре: неделя на Эгейском побережье без спешки и толп

Маршрут на 3 дня по Бодруму, Мармарису и Фетхие в сентябре: тёплое море, мягкое солнце и путешествие без летней суеты.

Читать полностью » Гастрономические туры по побережью Черного моря в России сегодня в 10:26

Вкус Черного моря: блюда и города, которые покоряют

Пять городов Черноморского побережья России, где гастрономические туры открывают новые блюда, вкусы и традиции.

Читать полностью » Отдых и дегустация местных вин на побережье между Геленджиком и Туапсе сегодня в 9:23

Где побережье раскрывает свой настоящий вкус вина: путешествие между Геленджиком и Туапсе

Личный опыт поездки по побережью между Геленджиком и Туапсе — тихие бухты, виноградники, дегустации и отдых в ритме моря.

Читать полностью » Где можно переночевать в оригинальных локациях на юге России сегодня в 8:18

Пять ночей, которые вы не забудете: от куполов до маяков на юге России

Пять необычных мест на юге России, где ночлег становится частью впечатления: от купольных домов до маяков и юрт.

Читать полностью » Уютные приморские города России для отдыха вдвоём сегодня в 7:16

Черноморские уголки России для тёплого отпуска вдвоём

Пять приморских городов России, где можно провести романтический уикенд, наслаждаясь морским воздухом и неспешными прогулками.

Читать полностью » Лучшие романтические маршруты на юге России сегодня в 6:12

Южная романтика: пять мест, где любовь чувствуется в воздухе

Пять романтических маршрутов на юге России, где море, горы и уютные города создают идеальные декорации для отдыха вдвоём.

Читать полностью » Романтический маршрут по винодельческим регионам Кубани сегодня в 5:10

Романтическая поездка по винодельням Кубани: день, в который вино стало языком любви

История романтической поездки по винодельням Кубани: рассвет, виноградники, дегустации и закат, который запомнится надолго.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Спайк Ли сообщил о планах снять фильм с Тимоти Шаламе через несколько лет
Авто и мото

Не доверяйте маркетинговым заявкам: заправка АИ-92 может вызвать серьезные проблемы с двигателем
Садоводство

Удвойте урожай: как капуста и сельдерей работают вместе для защиты и роста
Садоводство

Последняя подкормка роз в августе-сентябре должна быть без азота — агрономы
Еда

Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Еда

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru