Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шиномонтаж
© Designed by Freepik by fxquadro is licensed under Public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:43

Стоит ли в марте менять зимнюю резину на летнюю: прогноз погоды, когда лучше всего менять

Весна обманчива, как первая любовь: спешка с заменой резины обойдётся дорого

Автомобилистам в центральных регионах России пока рано менять зимнюю резину на летнюю из-за сохраняющихся ночных заморозков, отметил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. О погодных условиях во второй половине марта и правилах подготовки к весеннему сезону эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.Ru.

По словам синоптика, во второй половине марта осадков в столичном регионе будет немного, а температурные показатели останутся выше климатической нормы на 4-5 градусов. Однако это не означает, что зима окончательно отступила, так как в ночные часы столбики термометров все еще опускаются до отрицательных значений.

"Лично я до конца марта даже не буду задумываться на эту тему: менять колеса или нет. Вы сейчас поменяете резину, а где-нибудь там условно в первой декаде апреля снег пройдет", — сказал Леус.

Специалист подчеркнул, что решение о смене шин должно зависеть от индивидуального графика поездок. Если машина необходима круглосуточно, то торопиться с визитом в автосервис опасно, так как весной еще обязательно будут осадки в виде мокрого снега и формирование гололедицы.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в 5-6 градусов тепла, который считается началом "автомобильной весны", обычно происходит только в конце первой декады апреля. До этого момента владельцам транспортных средств стоит внимательно следить за прогнозами.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet