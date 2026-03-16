Стоит ли в марте менять зимнюю резину на летнюю: прогноз погоды, когда лучше всего менять

Автомобилистам в центральных регионах России пока рано менять зимнюю резину на летнюю из-за сохраняющихся ночных заморозков, отметил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. О погодных условиях во второй половине марта и правилах подготовки к весеннему сезону эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.Ru.

По словам синоптика, во второй половине марта осадков в столичном регионе будет немного, а температурные показатели останутся выше климатической нормы на 4-5 градусов. Однако это не означает, что зима окончательно отступила, так как в ночные часы столбики термометров все еще опускаются до отрицательных значений.

"Лично я до конца марта даже не буду задумываться на эту тему: менять колеса или нет. Вы сейчас поменяете резину, а где-нибудь там условно в первой декаде апреля снег пройдет", — сказал Леус.

Специалист подчеркнул, что решение о смене шин должно зависеть от индивидуального графика поездок. Если машина необходима круглосуточно, то торопиться с визитом в автосервис опасно, так как весной еще обязательно будут осадки в виде мокрого снега и формирование гололедицы.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в 5-6 градусов тепла, который считается началом "автомобильной весны", обычно происходит только в конце первой декады апреля. До этого момента владельцам транспортных средств стоит внимательно следить за прогнозами.