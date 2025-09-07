Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:35

Розы проснутся и зацветут пышнее прежнего: проведите эти процедуры весной – раскройте секрет

Как правильно обрезать розы весной: пошаговая инструкция для начинающих садоводов

Розы — одни из самых требовательных садовых культур, но именно они становятся украшением участка в летний сезон. Чтобы добиться обильного цветения, начинать заботиться о них нужно ещё ранней весной. Правильные действия в марте и апреле помогут сохранить кусты здоровыми и заложить основу для пышных бутонов.

Когда открывать розы

Не стоит спешить снимать зимнее укрытие. Оптимальное время наступает тогда, когда дневная температура стабильно держится выше +5 градусов, а ночная не опускается ниже -3. В пасмурный день кусты можно открывать постепенно, оставляя их без укрытия на несколько часов, чтобы избежать солнечных ожогов.

Если под укрытием началось прение, на листьях появился белый налёт, обработайте куст раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Это позволит остановить развитие грибковых заболеваний.

Правильная обрезка

Второй важный этап ухода за розами — обрезка. Для этого понадобится острый секатор. Удалите все сухие, слабые и повреждённые ветви.

На взрослых кустах оставляют 3-5 сильных побегов, укорачивая их до 3-4 почек. Срезы делают под углом 45 градусов, отступив примерно на полсантиметра от почки.

Плетистые розы требуют особого подхода: старые побеги вырезают полностью, а молодые аккуратно пригибают к земле и закрепляют шпильками. Такой метод стимулирует обильное образование бутонов.

После обрезки кусты нужно опрыскать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

Весенняя подкормка

Питание играет ключевую роль в формировании цветов. Когда почва прогреется до +10 градусов, под каждый куст вносят столовую ложку сульфата калия и стакан древесной золы.

Через пару недель полезно полить розы настоем куриного помёта (разводят 1:20) или крапивы (1 кг зелени на 10 л воды). Но важно не переусердствовать с азотными подкормками: избыток азота стимулирует рост листвы в ущерб цветению.

Профилактика болезней и вредителей

Лучше предупредить появление вредителей, чем потом бороться с ними. Для этого под кусты раскладывают луковую шелуху или посыпают землю табачной пылью — эти меры отпугивают тлю и муравьёв.

Если на побегах замечены чёрные пятна — признак бактериального ожога, поражённые участки нужно вырезать до здоровой древесины и замазать садовым варом.

Чтобы розы цвели ещё пышнее, в период бутонизации их опрыскивают раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).

Три интересных факта

  1. Первые розы появились более 35 миллионов лет назад, а в культуре их выращивают уже около пяти тысяч лет.
  2. В Древнем Риме розы считались символом роскоши и использовались не только в садах, но и для приготовления благовоний и масел.
  3. Существует более 30 тысяч сортов роз, и каждый год селекционеры создают новые гибриды, адаптированные к разным климатическим условиям.

