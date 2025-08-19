Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полив огурцов в огороде
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:42

Зачем цветоводы кладут лед в горшки — весенний лайфхак для пышной зелени

Весенний уход за цветами: как поливать и удобрять растения после зимы — рекомендации экспертов

С наступлением весны и увеличением светового дня, комнатные растения начинают пробуждаться от зимней спячки и готовиться к активному росту. Эксперты aif. ru поделились советами о том, как правильно подготовить их к смене сезона и обеспечить им здоровый рост.

Важно внимательно следить за влажностью почвы. В марте солнечного света будет больше, но резко увеличивать количество воды для полива не стоит.

Земля должна высыхать между поливами, особенно это касается растений, которым нужна засушливость. Рекомендуется все время проверять верхний слой грунта, чтобы понять, пора ли его увлажнять.

Опрыскивание: защита от сухости листьев

Весенние солнечные лучи могут подсушивать не только почву, но и листья — их тоже нужно проверять. При необходимости можно опрыскивать растения или ставить рядом с горшком емкость с водой для повышения влажности воздуха.

Интенсивность полива стоит увеличивать в начале весны постепенно. Это поможет растениям адаптироваться к новым условиям.

Растения рекомендуется поливать отстоянной водопроводной водой, но лучше — фильтрованной или талой. Это обеспечит лучшее усвоение влаги растениями.

Суккуленты достаточно поливать раз в месяц в ясные дни, а к марту-апрелю их увлажнение нужно довести до необходимой нормы. Этот режим полива обеспечивает их оптимальное развитие.

Растения из темных помещений: возвращение на свет

Цветы, которые зимовали в темных помещениях, можно вернуть на свет. Этот шаг стимулирует их рост и цветение.

Часто поливать растения из темных помещений не надо, лучше увлажнять их с поддонов. Это помогает избежать переувлажнения почвы.

Важно не переувлажнять растения, для этого нужно проверять сухость грунта. А после каждого полива рекомендуется рыхлить верхний слой почвы, чтобы улучшить доступ кислорода к корням.

В зимнее время комнатные растения почти не нуждаются в подкормке, но ближе к весне предпочтительным будет их удобрить, чтобы у них были силы для развития.

Удобрения: нормы и потребности

Подкармливать растения нужно в соответствии с их нормами и потребностями в зависимости от состояния после зимнего покоя, возраста и других факторов. Правильная подкормка является залогом здорового роста.

Рост зеленой массы активизируют азотные удобрения, а поддержку корневой системе и цветению окажут фосфорные добавки. Минеральные и гумато-минеральные вещества также полезны для растений.

Подкормку нельзя вносить на сухую почву, чтобы не обжечь корни, что может повредить растения.

Поврежденные и больные растения: осторожность

Также не стоит трогать поврежденные или больные растения, так как это может ухудшить их состояние.

Цветущие растения достаточно удобрять раз в месяц. Это способствует обильному и продолжительному цветению.

Важно не "перекормить" растения — лучше подкладывать удобрения небольшими порциями, но чаще, чем много за один раз.

Средство лучше выбирать со слабой концентрацией, чтобы не навредить растениям.

Интересные факты о растениях:

Самая большая в мире лилия, Виктория Амазоника, может выдерживать вес до 30 кг.
Растения не могут двигаться, но они могут поворачиваться к солнцу.
Некоторые растения, например, росянка, являются хищниками и питаются насекомыми.
Водоросли производят около 70% кислорода на Земле.

Правильный уход за комнатными растениями весной, включая контроль влажности, соблюдение режима полива и своевременную подкормку, обеспечит им здоровый рост и пышное цветение.

