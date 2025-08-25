Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:53

Винные туры и вечерние ифтары: секреты весеннего Туниса

Пять лучших развлечений в Тунисе весной

Весна в Тунисе — время, когда город возвращается к жизни после короткой и дождливой зимы. Дни становятся длиннее, солнце светит ярче, а улицы наполняются звуками живой музыки и атмосферой ярмарок ремесленных изделий. Прогулка на велосипеде под морской бриз поддерживает комфортную температуру и позволяет в полной мере насладиться сезоном.

Особое очарование весеннему Тунису придаёт Рамадан: по вечерам в медине проходят общие трапезы ифтары, а улицы погружаются в праздничное настроение. Корреспондент подготовил подборку самых интересных впечатлений, которые стоит включить в свой маршрут.

1. Ритмы Карфагенского джазового фестиваля

Несмотря на название, фестиваль проходит не в самом Карфагене и не ограничивается только джазом. На протяжении десяти дней в разных уголках Туниса звучат концерты, доступные по демократичным ценам. В разные годы на сцене выступали артисты из Европы, Америки и Ближнего Востока, среди них — британский музыкант Том Оделл. Концерты устраиваются в уютных барах, культурном центре "Акрополь" и даже во дворце Эннеима Эззахра.

2. Погружение в винную историю страны

Хотя Тунис редко ассоциируется с виноделием, его традиции уходят корнями во времена финикийцев. Более двух тысяч лет назад агроном Маго собрал знания о виноградарстве в 28 томах, и многие его методы применяются до сих пор.
Основные винодельческие регионы — Громбалия, Морнаг и Кап-Бон, расположенные в часе-двух езды от столицы. Здесь можно посетить виноградники, такие как "Шато Бахус", где устраивают экскурсии и дегустационные ужины. Весной особенно приятно гулять по виноградникам под мягким солнцем, пока растения только начинают оживать после зимы. В окрестностях столицы также проводят туры по винным погребам "Виньероны Карфагена".

3. Велопутешествие от руин Карфагена к закату

Тёплые весенние вечера идеально подходят для велопрогулок. Маршрут можно начать с бело-голубых улиц Сиди-Бу-Саида, затем направиться к археологическим памятникам Карфагена, связанным с именами Ганнибала и царицы Дидоны.
Арендовать велосипед можно в семейной мастерской "Лимонный тур" — доступны как самостоятельные поездки, так и групповые экскурсии. Более опытным путешественникам предлагают маршрут на холм возле отеля "Мовенпик" в Ла-Марсе: отсюда открывается панорама на Средиземное море и сам город. Завершить прогулку приятно стаканом свежевыжатого сока в кафе "Эль Хайрат".

4. Ночные ритмы медины в период Рамадана

Днём в Рамадан Тунис может показаться спокойным, но с наступлением вечера город преображается. В ресторанах медины, таких как Fondouk El Attarine и Dar El Jeld, накрывают щедрые ифтары: на столе появляются финики, хрустящий брик, суп фрик из булгура, мясные и рыбные блюда, салаты, фрукты и традиционные сладости — ассида згугу из мёда и сосновых орешков или миндальное печенье каак варка.
После ужина жизнь только начинается. Магазины на проспекте Хабиба Бургибы открыты до полуночи, а старые дворцы превращаются в концертные площадки. Гости могут услышать суфийскую музыку или принять участие в фестивале Медины. Те, кто задержится на террасах кафе с чаем и кальяном, часто становятся свидетелями импровизированных концертов: местные жители устраивают представления прямо на улицах, а с балконов в толпу сыплются лепестки цветов.

5. Сокровища ремесленного салона

Одним из главных событий весны становится Salon de la Création Artisanale в выставочном центре Le Kram. Мастера со всей страны собираются здесь, чтобы показать свои работы. Гости могут приобрести ковры килим, расписную керамику, натуральную косметику и десятки других изделий ручной работы. Многие туристы берут с собой дополнительный чемодан — ассортимент настолько богат, что обойтись одной покупкой сложно.
Особого внимания заслуживают стулья из пальмового волокна мастера Даббусси Альфа из Кайруана, современная керамика Hamila из Сусса, а также изделия женщин-гончаров из Сейнане — традиции этого региона недавно были внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Весна в Тунисе — это не только комфортная погода, но и настоящий калейдоскоп культурных событий, гастрономических открытий и уникальных впечатлений, которые стоит пережить хотя бы раз в жизни.

