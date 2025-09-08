Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:53

Наивная ошибка дорого стоит: почему нельзя обрабатывать сад от болезней и вредителей одновременно весной

Весенняя обработка сада: эксперт объясняет, почему нельзя смешивать препараты

Многие садоводы весной стремятся обработать участок "одним махом" — и от вредителей, и от болезней. Кажется, что так можно сэкономить время и силы. Однако на практике подобный подход не только неэффективен, но и способен навредить растениям. Об этом рассказала эксперт Анастасия Коврижных, учёный агроном и ландшафтный дизайнер.

Почему нельзя совмещать обработки

Дело в том, что против грибковых и бактериальных заболеваний применяют фунгициды, мочевину, бордоскую смесь или медный купорос. Оптимальное время для такой обработки — вторая половина марта, до того как распустятся почки. В этот период растения уязвимы к болезням, а препараты работают максимально эффективно.

"Использовать в это же самое время инсектициды не имеет смысла, потому что большинство вредителей сада находятся в спячке", — пояснила Анастасия Коврижных.

Таким образом, совмещение процедур не даёт результата: болезни ещё можно сдержать, но вредители просто не попадут под воздействие препаратов.

Чем опасна несвоевременная обработка

Если провести опрыскивание против болезней позже, когда почки уже начали набухать или появились первые листья, можно повредить растения. Химические составы способны оставить ожоги на молодой зелени и замедлить рост.

Кроме того, неудачная попытка совмещения приведёт к дополнительным расходам: придётся покупать новые препараты и тратить время на повторные обработки.

Как действовать правильно

Опытные агрономы советуют разделять мероприятия. Сначала, ранней весной, используют фунгициды и другие средства от болезней. Затем, спустя 2-3 недели, когда пробуждаются насекомые, проводят обработку инсектицидами.

Такой подход позволяет:

  • Избежать ожогов на молодых листьях и почках.
  • Сэкономить время и деньги, исключив повторные опрыскивания.
  • Добиться максимальной эффективности как от фунгицидов, так и от инсектицидов.

Главное правило садовода

Весенний уход за садом требует планирования. Лучше потратить немного больше времени на поэтапные обработки, чем рисковать здоровьем деревьев и кустарников. Правильное распределение работ помогает сохранить урожай и снизить вероятность болезней и нашествия насекомых.

Три интересных факта

  1. Бордоская смесь известна с XIX века и до сих пор остаётся одним из самых эффективных средств против грибковых заболеваний.
  2. Многие насекомые-вредители пробуждаются только при устойчивой температуре выше +10 °C.
  3. В садах Европы практикуют чередование обработок с биологическими средствами, чтобы снизить химическую нагрузку на растения.

