Луковицы гладиолусов
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Луковицы, посаженные вовремя, превращают сад в весеннюю сказку

Весенние луковичные растения зацветают только после холодного покоя

Правильно выбранное время посадки луковичных растений — это ключ к пышному и яркому весеннему саду. Если сделать всё вовремя, уже с первых тёплых дней вас будут радовать подснежники и крокусы, а следом — нарциссы, тюльпаны, гиацинты и другие любимые весенние цветы.

Почему важно сажать луковицы осенью

Весенние луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты) нуждаются в периоде холодного покоя. Именно он "запускает" механизмы роста и цветения. Если посадить их слишком рано, они могут дать ростки до морозов и погибнуть. Если слишком поздно — луковицы не успеют укорениться.

Оптимальное время: середина осени — до первых заморозков.
Тюльпаны: лучше высаживать чуть позже других луковичных, вплоть до начала зимы, пока почва не промёрзла. Это снижает риск заболевания "огнём тюльпанов", при котором листья скручиваются и выглядят обожжёнными.

Что делать, если вы пропустили срок посадки

Если не успели посадить луковицы осенью, не стоит отчаиваться. В садовых центрах весной продаются готовые растения в контейнерах, которые можно сразу высадить в сад или в кашпо. Минус такого способа — высокая стоимость, особенно если хочется оформить большие клумбы.

Можно ли сажать в другое время года

По словам специалистов, весенние луковичные обязательно должны пройти стадию холодного покоя. Летние (например, гладиолусы, лилии) таких условий не требуют.

Если климат мягкий, посадку весенних луковичных можно немного сдвинуть, но важно помнить: нарушение сроков почти всегда приводит к слабому цветению или его полному отсутствию.

Что делать, если цветение началось слишком рано

Иногда из-за тёплой зимы растения зацветают раньше. В этом случае многое зависит от микроклимата вашего сада. Если ожидаются заморозки:

  • прикройте цветы агроволокном или нетканым материалом;
  • уберите укрытие при повышении температуры, чтобы избежать выпревания.

Советы по уходу за луковицами

Выбирайте только плотные, здоровые луковицы без следов плесени.
Сажайте их на глубину, равную трём высотам самой луковицы.
Используйте дренаж (песок или гравий), чтобы избежать загнивания.
Осенью можно замульчировать посадки, чтобы защитить их от сильных морозов.

Главный секрет весеннего цветника — своевременная посадка и защита луковиц от болезней и морозов. Посадив их осенью и правильно ухаживая, вы получите сад, утопающий в красках.

