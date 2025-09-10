Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:01

Быстро, вкусно, эффектно: тарталетки со шпротами для тех, кто ценит время

Тарталетки со шпротами получаются хрустящими при запекании с творожным сыром и зеленью

Вы когда-нибудь думали, что простая закуска может стать звездой праздничного стола? Тарталетки со шпротами — это именно то, что нужно: эффектные, вкусные и готовятся на скорую руку из самых обычных продуктов. Их можно разнообразить по своему вкусу, а вместо тарталеток подойдут ломтики черного или белого хлеба, или даже чипсы.

Ингредиенты

  • Готовые тарталетки — 10 шт.
  • Шпроты — 150 г
  • Творожный сыр (или плавленый, обычный типа "Российский") — 120 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп — 10 г (или другая зелень, как петрушка, кинза, зеленый лук)
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт: готовим шаг за шагом

Творожный сыр можно заменить любым другим. Если используете обычный сыр, добавьте майонез. Для средних тарталеток хватит 8-10 шт., для мелких — до 24. Сварите яйца вкрутую: положите в холодную воду, варите 9 минут после закипания, затем залейте холодной водой для легкой очистки. Натрите на крупной терке.

Выньте шпроты из банки, отряхните от масла. Их должно быть по одной на каждую тарталетку. Остатки можно измельчить и добавить в начинку. Вымойте, обсушите и мелко порубите укроп. Можно заменить или смешать с другой зеленью.

В миске соедините тертые яйца, творожный сыр и укроп. Посолите, поперчите, перемешайте до однородности. Для сытности добавьте 2 ст. л. вареного риса или свои специи.

Заполните тарталетки сырно-яичной начинкой. Сверху положите по одной шпротинке. Украсьте маслинами, свежей петрушкой или укропом. Подавайте сразу — идеально с белым вином или мартини.

