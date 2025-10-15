Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 20:05

Когда музыка встречает кино: как видеоподкасты Spotify утащат вас на Netflix

Netflix добавит видеоподкасты Spotify в отдельный раздел с 2026 года

С 2026 года зрителей Netflix ждёт новая вкладка — с видеоподкастами от Spotify. Партнёрство двух крупнейших медиа-платформ обещает изменить рынок аудио- и видеоконтента, объединив привычные форматы в одном пространстве.

Что известно о сотрудничестве

В рамках сделки на Netflix появится отдельный раздел, где будут собраны лучшие видеоподкасты Spotify. На старте туда войдут шоу о спорте, поп-культуре и тру-крайме — такие как The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The Rewatchables, The Big Picture, The Recipe Club и Conspiracy Theories. В дальнейшем планируется расширить подборку и добавить новые жанры — от путешествий до образовательных программ.

"Это партнерство знаменует собой новую главу для подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности для открытия нового контента, помогая создателям находить новую аудиторию", — отметил вице-президент Spotify и глава подразделения подкастов Роман Вазенмюллер.

Почему это важно

Такое сотрудничество — шаг к слиянию потокового видео и аудио. Spotify, начав с музыки, уже давно стал платформой для подкастов, а Netflix ищет новые способы удержать зрителей. Теперь подписчики смогут смотреть любимые шоу без перехода между приложениями.

Как это повлияет на индустрию

Аналитики считают, что этот шаг может задать новый стандарт дистрибуции цифрового контента. Для авторов подкастов открываются новые аудитории, а для зрителей — больше выбора. Контент, созданный для Spotify, получит видеоподдержку и будет доступен в привычной среде Netflix, что увеличит время вовлечения пользователей.

Сравнение платформ

Параметр Spotify Netflix
Основной формат Аудио и видео подкасты Видеоконтент и сериалы
Целевая аудитория Слушатели и подписчики Зрители и киноманы
Модель монетизации Подписка и реклама Подписка
Особенности Эксклюзивные шоу, интерактивные функции Алгоритмы рекомендаций, глобальный охват

Как найти видеоподкасты на Netflix

  1. Откройте приложение Netflix.

  2. Введите в поиске "Spotify Podcasts".

  3. Перейдите в специальный раздел с подборками.

  4. Добавьте интересующие шоу в список "Моё".

  5. Используйте субтитры, если подкаст на иностранном языке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слушатели переключаются между несколькими платформами.
    Последствие: теряется вовлечённость, снижается интерес к подкастам.
    Альтернатива: централизованный просмотр на Netflix повышает удержание аудитории.

  • Ошибка: авторам сложно продвигать контент на разных площадках.
    Последствие: ограниченный охват и меньший доход.
    Альтернатива: совместная система рекомендаций Netflix и Spotify поможет показать шоу новым пользователям.

FAQ

Как выбрать подкаст на Netflix?
Пользователи смогут ориентироваться по темам, жанрам и популярности — платформа предложит рекомендации на основе истории просмотров.

Будет ли это бесплатно для подписчиков?
Да, видеоподкасты войдут в стандартную подписку Netflix без доплаты.

Что лучше: слушать в Spotify или смотреть на Netflix?
Если подкаст ориентирован на визуальный контент (например, обсуждение фильмов или шоу), Netflix будет удобнее. Для фонового прослушивания остаётся Spotify.

Мифы и правда

Миф: видеоподкасты заменят классические подкасты.
Правда: аудиоформат остаётся ключевым для мобильных пользователей. Видео — лишь расширение аудитории.

Миф: контент Spotify будет эксклюзивом Netflix.
Правда: подкасты останутся доступны и на Spotify, просто появятся дублирующие версии на Netflix.

Миф: сотрудничество ограничится США.
Правда: компании планируют международное распространение, включая Европу и Латинскую Америку.

3 интересных факта

  1. Spotify стал одной из первых стриминговых платформ, которые начали активно продвигать видеоподкасты.

  2. Netflix уже экспериментировал с аудиоформатами — в некоторых регионах доступна функция "только звук" для фильмов.

  3. Среди зрителей Netflix растёт доля пользователей, которые смотрят интервью и разговорные шоу — это логичное направление развития.

Исторический контекст

  1. В 2019 году Spotify купил подкаст-студии Gimlet Media, Parcast и The Ringer.

  2. В 2020-х компания подписала эксклюзивные контракты с Джо Роганом и Алекс Купер, став лидером на рынке подкастов.

  3. К 2025 году на платформе насчитывалось более 430 тысяч видеоподкастов, что и стало основой для нового партнёрства с Netflix.

