Логотип Netflix на телевизоре
Логотип Netflix на телевизоре
© commons.wikimedia.org by freestocks.org is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:26

Теперь подкасты можно смотреть: Spotify и Netflix объединились — и это меняет всё

Видеоподкасты Spotify появятся на Netflix в 2026 году — старт с шоу The Ringer

Компания Spotify объявила о стратегическом партнёрстве с Netflix, которое изменит формат распространения подкастов. Начиная с 2026 года, популярные видеоподкасты Spotify будут доступны на платформе Netflix — шаг, который, по словам руководства, "открывает новую главу в истории подкастинга".

Партнёрство Spotify и Netflix: что известно

Согласно заявлению компании, сотрудничество начнётся с публикации избранных видеоподкастов, созданных студиями Spotify Studios и The Ringer. В стартовую подборку войдут шоу о спорте, культуре, стиле жизни и криминале.

Со временем на Netflix появятся и другие жанры, включая документальные проекты и образовательные форматы. Партнёрство ориентировано прежде всего на американскую аудиторию, однако к концу 2026 года видеоподкасты Spotify планируется распространить и на другие страны.

"Это партнёрство открывает новую главу в истории подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности поиска и помогаем создателям охватывать новую аудиторию", — заявил вице-президент Spotify по подкастам Роман Васенмюллер.

Почему Spotify выходит на Netflix

Видеоподкасты уже несколько лет остаются одним из приоритетных направлений развития Spotify. После миллиардных инвестиций в аудиоконтент компания столкнулась с тем, что традиционные подкасты не приносят ожидаемой прибыли.

Переход к видео стал частью новой стратегии монетизации. По данным Spotify, на платформе размещено более 430 000 видеоподкастов, а их потребление с 2024 года растёт в 20 раз быстрее, чем у аудиоформата. Более 350 миллионов пользователей уже смотрели видео на сервисе — это на 65% больше, чем годом ранее.

Партнёрство с Netflix позволит Spotify выйти за пределы своей экосистемы и представить контент аудитории, привыкшей к визуальному сторителлингу. Кроме того, сделка открывает новые возможности для видеорекламы, где доходы могут быть выше, чем в аудио.

Какие шоу попадут на Netflix

На первом этапе в библиотеку Netflix войдут известные проекты, ставшие визитной карточкой Spotify и студии The Ringer, среди них:
The Bill Simmons Podcast
The Lowe Post
The Ringer F1 Show
The Ringer NFL Show
Fairway Rollin'
The Dave Chang Show
Recipe Club
Rewatchables
Conspiracy Theories
Serial Killers

Эти шоу охватывают широкий спектр тем — от спорта и поп-культуры до кулинарии и криминальных расследований. По словам представителей Spotify, новые видеоподкасты будут добавляться постепенно, в том числе от внешних продюсеров.

Видеоподкасты как новая медиаформа

Интерес Spotify к видео усилился после реструктуризации 2023 года, когда компания сократила сотни сотрудников и рассталась с директором по контенту Дон Острофф, руководившей подкаст-проектами. Несмотря на крупные инвестиции в такие студии, как Parcast, Gimlet Media и The Ringer, подкаст-направление не стало прибыльным.

Теперь компания делает ставку на видеоформат и социальные инструменты взаимодействия, включая опросы, комментарии и Q&A-сессии, что помогает авторам выстраивать связь с аудиторией.

Spotify также запустил партнёрскую программу, позволяющую авторам монетизировать видеоконтент, конкурируя напрямую с YouTube. Создатели популярных шоу получают бонусы за просмотры и вовлечённость зрителей.

Сравнение Spotify и конкурентов

Платформа Основной фокус Видео/Аудио Модель монетизации
Spotify Подкасты и музыка Видео и аудио Подписки, реклама, партнёрские программы
YouTube Видео и стриминг Видео Реклама, платные подписки
Netflix Сериалы и шоу Видео Подписка без рекламы / с рекламой
Apple Podcasts Аудио Аудио Подписка и эксклюзивы
Amazon Music Аудио + видео Аудио и видеошоу Подписки и интеграции с Prime Video

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить всё на аудио без визуального формата.
    Последствие: снижение интереса молодёжи, уход пользователей к YouTube.
    Альтернатива: расширение видеоконтента и выход на Netflix.

  • Ошибка: изоляция подкастов в рамках одной платформы.
    Последствие: ограничение охвата аудитории.
    Альтернатива: партнёрства с видеоплатформами и кросс-медиа интеграции.

  • Ошибка: слабая монетизация контента.
    Последствие: снижение доходов при росте затрат.
    Альтернатива: внедрение таргетированной видеорекламы через Netflix.

Как это повлияет на рынок

Сотрудничество двух стриминговых гигантов может стать новым форматом взаимодействия аудио и видеоиндустрий. Netflix получит доступ к уникальному каталогу оригинального контента Spotify, а Spotify — к глобальной аудитории Netflix, насчитывающей более 270 млн подписчиков.

Эксперты считают, что проект также может подготовить почву для появления совместных медиапродуктов, например, визуальных подкастов в формате мини-сериалов или документальных расследований.

А что если Spotify создаст собственный видеосервис?

Пока Spotify отрицает планы конкурировать с Netflix напрямую. Однако если сотрудничество окажется успешным, компания может развить отдельную видеоплатформу внутри своего приложения или объединить видеоподкасты с музыкальными клипами, создав гибридный формат развлечений.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы
Расширение аудитории Spotify через Netflix Неясность в распределении рекламных доходов
Повышение видимости подкастов и авторов Зависимость от партнёра по дистрибуции
Возможность привлечь поколение Z Потенциальный конфликт интересов с YouTube
Усиление видеостратегии Spotify Сложность адаптации под формат Netflix

FAQ

Когда видеоподкасты Spotify появятся на Netflix?
Первые релизы запланированы на начало 2026 года для пользователей в США.

Какие шоу войдут в стартовую подборку?
Шоу The Ringer, подкасты Билла Симмонса, Дэйва Чанга, Ringer F1 и другие популярные форматы.

Будет ли доступен контент бесплатно?
Нет, доступ будет зависеть от подписки Netflix, однако Spotify может использовать кросс-промо и рекламные клипы.

Как партнёрство отразится на авторах подкастов?
Авторы получат новую аудиторию и возможность монетизации через видеорекламу.

Есть ли у Spotify планы по созданию сериалов на основе подкастов?
Компания рассматривает этот вариант, особенно для документальных форматов.

Мифы и правда

  • Миф: Spotify создаёт собственный аналог Netflix.
    Правда: компания расширяет дистрибуцию, но не конкурирует напрямую.

  • Миф: все подкасты Spotify появятся на Netflix.
    Правда: только избранные шоу с высокой популярностью и визуальным форматом.

  • Миф: Netflix будет производить подкасты.
    Правда: Netflix выступает как партнёр по размещению контента Spotify.

Интересные факты

• Spotify стал первой музыкальной платформой, разместившей видеоподкасты на стороннем стриминговом сервисе.
• За последний год потребление видео на Spotify выросло на 2000%.
The Ringer (купленный Spotify в 2020 году) стал одним из самых успешных подкаст-брендов в США.

