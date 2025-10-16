Теперь подкасты можно смотреть: Spotify и Netflix объединились — и это меняет всё
Компания Spotify объявила о стратегическом партнёрстве с Netflix, которое изменит формат распространения подкастов. Начиная с 2026 года, популярные видеоподкасты Spotify будут доступны на платформе Netflix — шаг, который, по словам руководства, "открывает новую главу в истории подкастинга".
Партнёрство Spotify и Netflix: что известно
Согласно заявлению компании, сотрудничество начнётся с публикации избранных видеоподкастов, созданных студиями Spotify Studios и The Ringer. В стартовую подборку войдут шоу о спорте, культуре, стиле жизни и криминале.
Со временем на Netflix появятся и другие жанры, включая документальные проекты и образовательные форматы. Партнёрство ориентировано прежде всего на американскую аудиторию, однако к концу 2026 года видеоподкасты Spotify планируется распространить и на другие страны.
"Это партнёрство открывает новую главу в истории подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности поиска и помогаем создателям охватывать новую аудиторию", — заявил вице-президент Spotify по подкастам Роман Васенмюллер.
Почему Spotify выходит на Netflix
Видеоподкасты уже несколько лет остаются одним из приоритетных направлений развития Spotify. После миллиардных инвестиций в аудиоконтент компания столкнулась с тем, что традиционные подкасты не приносят ожидаемой прибыли.
Переход к видео стал частью новой стратегии монетизации. По данным Spotify, на платформе размещено более 430 000 видеоподкастов, а их потребление с 2024 года растёт в 20 раз быстрее, чем у аудиоформата. Более 350 миллионов пользователей уже смотрели видео на сервисе — это на 65% больше, чем годом ранее.
Партнёрство с Netflix позволит Spotify выйти за пределы своей экосистемы и представить контент аудитории, привыкшей к визуальному сторителлингу. Кроме того, сделка открывает новые возможности для видеорекламы, где доходы могут быть выше, чем в аудио.
Какие шоу попадут на Netflix
На первом этапе в библиотеку Netflix войдут известные проекты, ставшие визитной карточкой Spotify и студии The Ringer, среди них:
• The Bill Simmons Podcast
• The Lowe Post
• The Ringer F1 Show
• The Ringer NFL Show
• Fairway Rollin'
• The Dave Chang Show
• Recipe Club
• Rewatchables
• Conspiracy Theories
• Serial Killers
Эти шоу охватывают широкий спектр тем — от спорта и поп-культуры до кулинарии и криминальных расследований. По словам представителей Spotify, новые видеоподкасты будут добавляться постепенно, в том числе от внешних продюсеров.
Видеоподкасты как новая медиаформа
Интерес Spotify к видео усилился после реструктуризации 2023 года, когда компания сократила сотни сотрудников и рассталась с директором по контенту Дон Острофф, руководившей подкаст-проектами. Несмотря на крупные инвестиции в такие студии, как Parcast, Gimlet Media и The Ringer, подкаст-направление не стало прибыльным.
Теперь компания делает ставку на видеоформат и социальные инструменты взаимодействия, включая опросы, комментарии и Q&A-сессии, что помогает авторам выстраивать связь с аудиторией.
Spotify также запустил партнёрскую программу, позволяющую авторам монетизировать видеоконтент, конкурируя напрямую с YouTube. Создатели популярных шоу получают бонусы за просмотры и вовлечённость зрителей.
Сравнение Spotify и конкурентов
|Платформа
|Основной фокус
|Видео/Аудио
|Модель монетизации
|Spotify
|Подкасты и музыка
|Видео и аудио
|Подписки, реклама, партнёрские программы
|YouTube
|Видео и стриминг
|Видео
|Реклама, платные подписки
|Netflix
|Сериалы и шоу
|Видео
|Подписка без рекламы / с рекламой
|Apple Podcasts
|Аудио
|Аудио
|Подписка и эксклюзивы
|Amazon Music
|Аудио + видео
|Аудио и видеошоу
|Подписки и интеграции с Prime Video
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставить всё на аудио без визуального формата.
Последствие: снижение интереса молодёжи, уход пользователей к YouTube.
Альтернатива: расширение видеоконтента и выход на Netflix.
-
Ошибка: изоляция подкастов в рамках одной платформы.
Последствие: ограничение охвата аудитории.
Альтернатива: партнёрства с видеоплатформами и кросс-медиа интеграции.
-
Ошибка: слабая монетизация контента.
Последствие: снижение доходов при росте затрат.
Альтернатива: внедрение таргетированной видеорекламы через Netflix.
Как это повлияет на рынок
Сотрудничество двух стриминговых гигантов может стать новым форматом взаимодействия аудио и видеоиндустрий. Netflix получит доступ к уникальному каталогу оригинального контента Spotify, а Spotify — к глобальной аудитории Netflix, насчитывающей более 270 млн подписчиков.
Эксперты считают, что проект также может подготовить почву для появления совместных медиапродуктов, например, визуальных подкастов в формате мини-сериалов или документальных расследований.
А что если Spotify создаст собственный видеосервис?
Пока Spotify отрицает планы конкурировать с Netflix напрямую. Однако если сотрудничество окажется успешным, компания может развить отдельную видеоплатформу внутри своего приложения или объединить видеоподкасты с музыкальными клипами, создав гибридный формат развлечений.
Плюсы и минусы партнёрства
|Плюсы
|Минусы
|Расширение аудитории Spotify через Netflix
|Неясность в распределении рекламных доходов
|Повышение видимости подкастов и авторов
|Зависимость от партнёра по дистрибуции
|Возможность привлечь поколение Z
|Потенциальный конфликт интересов с YouTube
|Усиление видеостратегии Spotify
|Сложность адаптации под формат Netflix
FAQ
Когда видеоподкасты Spotify появятся на Netflix?
Первые релизы запланированы на начало 2026 года для пользователей в США.
Какие шоу войдут в стартовую подборку?
Шоу The Ringer, подкасты Билла Симмонса, Дэйва Чанга, Ringer F1 и другие популярные форматы.
Будет ли доступен контент бесплатно?
Нет, доступ будет зависеть от подписки Netflix, однако Spotify может использовать кросс-промо и рекламные клипы.
Как партнёрство отразится на авторах подкастов?
Авторы получат новую аудиторию и возможность монетизации через видеорекламу.
Есть ли у Spotify планы по созданию сериалов на основе подкастов?
Компания рассматривает этот вариант, особенно для документальных форматов.
Мифы и правда
-
Миф: Spotify создаёт собственный аналог Netflix.
Правда: компания расширяет дистрибуцию, но не конкурирует напрямую.
-
Миф: все подкасты Spotify появятся на Netflix.
Правда: только избранные шоу с высокой популярностью и визуальным форматом.
-
Миф: Netflix будет производить подкасты.
Правда: Netflix выступает как партнёр по размещению контента Spotify.
Интересные факты
• Spotify стал первой музыкальной платформой, разместившей видеоподкасты на стороннем стриминговом сервисе.
• За последний год потребление видео на Spotify выросло на 2000%.
• The Ringer (купленный Spotify в 2020 году) стал одним из самых успешных подкаст-брендов в США.
