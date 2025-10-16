Теперь подкасты можно смотреть: Spotify и Netflix объединились — и это меняет всё

Компания Spotify объявила о стратегическом партнёрстве с Netflix, которое изменит формат распространения подкастов. Начиная с 2026 года, популярные видеоподкасты Spotify будут доступны на платформе Netflix — шаг, который, по словам руководства, "открывает новую главу в истории подкастинга".

Партнёрство Spotify и Netflix: что известно

Согласно заявлению компании, сотрудничество начнётся с публикации избранных видеоподкастов, созданных студиями Spotify Studios и The Ringer. В стартовую подборку войдут шоу о спорте, культуре, стиле жизни и криминале.

Со временем на Netflix появятся и другие жанры, включая документальные проекты и образовательные форматы. Партнёрство ориентировано прежде всего на американскую аудиторию, однако к концу 2026 года видеоподкасты Spotify планируется распространить и на другие страны.

"Это партнёрство открывает новую главу в истории подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности поиска и помогаем создателям охватывать новую аудиторию", — заявил вице-президент Spotify по подкастам Роман Васенмюллер.

Почему Spotify выходит на Netflix

Видеоподкасты уже несколько лет остаются одним из приоритетных направлений развития Spotify. После миллиардных инвестиций в аудиоконтент компания столкнулась с тем, что традиционные подкасты не приносят ожидаемой прибыли.

Переход к видео стал частью новой стратегии монетизации. По данным Spotify, на платформе размещено более 430 000 видеоподкастов, а их потребление с 2024 года растёт в 20 раз быстрее, чем у аудиоформата. Более 350 миллионов пользователей уже смотрели видео на сервисе — это на 65% больше, чем годом ранее.

Партнёрство с Netflix позволит Spotify выйти за пределы своей экосистемы и представить контент аудитории, привыкшей к визуальному сторителлингу. Кроме того, сделка открывает новые возможности для видеорекламы, где доходы могут быть выше, чем в аудио.

Какие шоу попадут на Netflix

На первом этапе в библиотеку Netflix войдут известные проекты, ставшие визитной карточкой Spotify и студии The Ringer, среди них:

• The Bill Simmons Podcast

• The Lowe Post

• The Ringer F1 Show

• The Ringer NFL Show

• Fairway Rollin'

• The Dave Chang Show

• Recipe Club

• Rewatchables

• Conspiracy Theories

• Serial Killers

Эти шоу охватывают широкий спектр тем — от спорта и поп-культуры до кулинарии и криминальных расследований. По словам представителей Spotify, новые видеоподкасты будут добавляться постепенно, в том числе от внешних продюсеров.

Видеоподкасты как новая медиаформа

Интерес Spotify к видео усилился после реструктуризации 2023 года, когда компания сократила сотни сотрудников и рассталась с директором по контенту Дон Острофф, руководившей подкаст-проектами. Несмотря на крупные инвестиции в такие студии, как Parcast, Gimlet Media и The Ringer, подкаст-направление не стало прибыльным.

Теперь компания делает ставку на видеоформат и социальные инструменты взаимодействия, включая опросы, комментарии и Q&A-сессии, что помогает авторам выстраивать связь с аудиторией.

Spotify также запустил партнёрскую программу, позволяющую авторам монетизировать видеоконтент, конкурируя напрямую с YouTube. Создатели популярных шоу получают бонусы за просмотры и вовлечённость зрителей.

Сравнение Spotify и конкурентов

Платформа Основной фокус Видео/Аудио Модель монетизации Spotify Подкасты и музыка Видео и аудио Подписки, реклама, партнёрские программы YouTube Видео и стриминг Видео Реклама, платные подписки Netflix Сериалы и шоу Видео Подписка без рекламы / с рекламой Apple Podcasts Аудио Аудио Подписка и эксклюзивы Amazon Music Аудио + видео Аудио и видеошоу Подписки и интеграции с Prime Video

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить всё на аудио без визуального формата.

Последствие: снижение интереса молодёжи, уход пользователей к YouTube.

Альтернатива: расширение видеоконтента и выход на Netflix.

Ошибка: изоляция подкастов в рамках одной платформы.

Последствие: ограничение охвата аудитории.

Альтернатива: партнёрства с видеоплатформами и кросс-медиа интеграции.

Ошибка: слабая монетизация контента.

Последствие: снижение доходов при росте затрат.

Альтернатива: внедрение таргетированной видеорекламы через Netflix.

Как это повлияет на рынок

Сотрудничество двух стриминговых гигантов может стать новым форматом взаимодействия аудио и видеоиндустрий. Netflix получит доступ к уникальному каталогу оригинального контента Spotify, а Spotify — к глобальной аудитории Netflix, насчитывающей более 270 млн подписчиков.

Эксперты считают, что проект также может подготовить почву для появления совместных медиапродуктов, например, визуальных подкастов в формате мини-сериалов или документальных расследований.

А что если Spotify создаст собственный видеосервис?

Пока Spotify отрицает планы конкурировать с Netflix напрямую. Однако если сотрудничество окажется успешным, компания может развить отдельную видеоплатформу внутри своего приложения или объединить видеоподкасты с музыкальными клипами, создав гибридный формат развлечений.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы Расширение аудитории Spotify через Netflix Неясность в распределении рекламных доходов Повышение видимости подкастов и авторов Зависимость от партнёра по дистрибуции Возможность привлечь поколение Z Потенциальный конфликт интересов с YouTube Усиление видеостратегии Spotify Сложность адаптации под формат Netflix

FAQ

Когда видеоподкасты Spotify появятся на Netflix?

Первые релизы запланированы на начало 2026 года для пользователей в США.

Какие шоу войдут в стартовую подборку?

Шоу The Ringer, подкасты Билла Симмонса, Дэйва Чанга, Ringer F1 и другие популярные форматы.

Будет ли доступен контент бесплатно?

Нет, доступ будет зависеть от подписки Netflix, однако Spotify может использовать кросс-промо и рекламные клипы.

Как партнёрство отразится на авторах подкастов?

Авторы получат новую аудиторию и возможность монетизации через видеорекламу.

Есть ли у Spotify планы по созданию сериалов на основе подкастов?

Компания рассматривает этот вариант, особенно для документальных форматов.

Мифы и правда

Миф: Spotify создаёт собственный аналог Netflix.

Правда: компания расширяет дистрибуцию, но не конкурирует напрямую.

Миф: все подкасты Spotify появятся на Netflix.

Правда: только избранные шоу с высокой популярностью и визуальным форматом.

Миф: Netflix будет производить подкасты.

Правда: Netflix выступает как партнёр по размещению контента Spotify.

Интересные факты

• Spotify стал первой музыкальной платформой, разместившей видеоподкасты на стороннем стриминговом сервисе.

• За последний год потребление видео на Spotify выросло на 2000%.

• The Ringer (купленный Spotify в 2020 году) стал одним из самых успешных подкаст-брендов в США.