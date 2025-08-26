Spotify перестал быть только музыкой: теперь он превращается в мессенджер

Представьте: музыкальный сервис, где можно не только слушать любимые треки, но и обсуждать их с друзьями напрямую. Именно к этому шагнул Spotify — компания анонсировала запуск функции личных сообщений.

Новый формат общения

До этого пользователи могли делиться ссылками на музыку или плейлисты через сторонние мессенджеры. Теперь же переписка станет частью самого приложения. "Пользователи заявили нам, что им нужно специальное пространство в приложении, где можно делиться с друзьями и семьей песнями, подкастами или аудиокнигами, которые им нравятся", — объяснили в команде Spotify.

Чтобы обеспечить безопасность, переписка будет защищена стандартным шифрованием. Компания подчёркивает, что новая функция откроется как для владельцев бесплатных аккаунтов, так и для подписчиков премиум-версии. Однако в каких именно странах начнётся внедрение новинки, пока не уточняется. По информации The Verge, запуск ожидается в ближайшее время.

Как это будет работать

Механика общения в Spotify во многом повторяет принципы мессенджеров. Пользователи смогут:

принимать или отклонять запросы на переписку;

блокировать собеседников;

отправлять жалобы на нежелательные сообщения;

полностью отключать функцию сообщений.

При этом доступ к нововведению получат только слушатели старше 16 лет — ещё одно напоминание о том, что компания делает ставку на безопасное взаимодействие внутри платформы.