Spotify сбрасывает музыку, как горячую картошку: что происходит с приложением на Android

Пользователи устройств на базе Android в октябре начали массово жаловаться на проблемы с приложением Spotify. Музыкальный сервис стал зависать и неожиданно закрываться, если смартфон или планшет подключены к Wi-Fi. Без подключения к сети или при использовании мобильного интернета таких сбоев не наблюдается.

Массовые жалобы пользователей

Первые сообщения о неполадках появились в первой половине октября. На форумах Spotify и Reddit, а также в комментариях на платформах X и Google Play десятки пользователей сообщили о том, что приложение перестало стабильно работать. При попытке воспроизведения музыки Spotify зависает, а спустя несколько секунд закрывается.

Чаще всего сбой наблюдается на устройствах Samsung Galaxy и Google Pixel. Пользователи отмечают, что при переходе в режим "в самолёте" или при использовании мобильного трафика приложение работает без проблем. Это дало основания предположить, что проблема кроется в сетевом соединении.

Что говорит компания

В Spotify подтвердили наличие неполадок и заверили, что специалисты уже работают над их устранением.

"Мы знаем о проблеме и исследуем её причины", — сообщили представители Spotify.

По предварительным данным, сбой возникает только при подключении к определённым Wi-Fi сетям. В компании подчеркнули, что проблема не связана с конкретной моделью устройства, но действительно чаще встречается у пользователей Android-смартфонов от Samsung и Google.

Пока точных сроков выпуска обновления не названо. Spotify лишь отметил, что исправление уже находится "в активной разработке".

Возможные причины

Некоторые пользователи и специалисты по Android предполагают, что сбой может быть связан с Chromecast - технологией передачи контента на телевизоры и другие устройства по Wi-Fi. Из-за ошибок в сетевом протоколе приложение Spotify может конфликтовать с функцией обнаружения Chromecast в одной сети.

Такая версия объясняет, почему проблема возникает только при подключении к Wi-Fi и полностью исчезает при использовании мобильных данных.

Также рассматриваются другие причины:

• недавнее обновление Android, изменившее сетевые разрешения;

• конфликт с функцией "умного Wi-Fi" (Smart Wi-Fi);

• некорректная работа кэша приложения.

Как временно обойти проблему

Пока Spotify не выпустил официальный патч, пользователи нашли несколько временных решений, которые помогают хотя бы частично устранить сбой:

Использовать мобильный интернет. При этом приложение работает стабильно, хотя повышается расход трафика. Включить автономный режим (Offline Mode) — можно слушать заранее загруженные треки. Отключить Chromecast в настройках сети, если такая опция доступна. Перезапустить роутер и обновить DNS-настройки — у некоторых пользователей это устранило зависания. Удалить и переустановить приложение Spotify, очистив кэш и данные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подключение к нестабильной Wi-Fi сети.

Последствие: Spotify зависает и вылетает.

Альтернатива: использовать мобильный интернет или другую сеть.

Ошибка: обновление Android без проверки совместимости приложений.

Последствие: конфликт сетевых функций.

Альтернатива: установить предыдущую версию Spotify через официальный APK-архив.

Ошибка: активный Chromecast в одной сети с телефоном.

Последствие: конфликт устройств.

Альтернатива: временно отключить трансляцию мультимедиа.

Сравнение популярных музыкальных сервисов

Сервис Проблемы со стабильностью Особенности подключения Spotify Сбои при Wi-Fi Возможен конфликт с Chromecast YouTube Music Стабильный Требует аккаунт Google Apple Music Редкие зависания Работает через iCloud и AirPlay Deezer Без серьёзных ошибок Удобен для офлайн-прослушивания Tidal Стабильный Высокое качество звука Hi-Fi

А что если сбой затянется?

Если исправление не появится в ближайшее время, Spotify может столкнуться с оттоком пользователей на альтернативные платформы. В Google Play уже появились отрицательные отзывы, где пользователи заявляют, что временно перешли на YouTube Music.

Тем не менее, подобные сбои не редкость: раньше Spotify уже сталкивался с ошибками на iOS и Android после крупных обновлений. Обычно компания выпускает патч в течение нескольких недель.

Плюсы и минусы Spotify

Плюсы Минусы Удобный интерфейс и подборки Текущие сбои на Android Качество потокового звука Ограниченные офлайн-функции без подписки Большая библиотека треков Частые обновления вызывают конфликты Интеграция с соцсетями Проблемы с Chromecast и Wi-Fi

FAQ

Почему Spotify вылетает при Wi-Fi?

Из-за сбоя в сетевом модуле, предположительно связанного с Chromecast.

Поможет ли переустановка приложения?

В ряде случаев да, особенно если очистить кэш и данные перед установкой.

Когда выйдет исправление?

Spotify пока не сообщил точную дату, но обновление уже готовится.

Можно ли слушать музыку без Wi-Fi?

Да, можно перейти в автономный режим и слушать загруженные треки.

Мифы и правда

Миф: проблема в смартфонах Samsung.

Правда: сбой встречается и на Google Pixel, и на других устройствах.

Миф: поможет смена пароля Wi-Fi.

Правда: это не влияет на внутренние процессы приложения.

Миф: Spotify отключил поддержку Android.

Правда: сервис активно работает над исправлением и не прекращает обновления.

Интересные факты