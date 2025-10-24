Spotify сбрасывает музыку, как горячую картошку: что происходит с приложением на Android
Пользователи устройств на базе Android в октябре начали массово жаловаться на проблемы с приложением Spotify. Музыкальный сервис стал зависать и неожиданно закрываться, если смартфон или планшет подключены к Wi-Fi. Без подключения к сети или при использовании мобильного интернета таких сбоев не наблюдается.
Массовые жалобы пользователей
Первые сообщения о неполадках появились в первой половине октября. На форумах Spotify и Reddit, а также в комментариях на платформах X и Google Play десятки пользователей сообщили о том, что приложение перестало стабильно работать. При попытке воспроизведения музыки Spotify зависает, а спустя несколько секунд закрывается.
Чаще всего сбой наблюдается на устройствах Samsung Galaxy и Google Pixel. Пользователи отмечают, что при переходе в режим "в самолёте" или при использовании мобильного трафика приложение работает без проблем. Это дало основания предположить, что проблема кроется в сетевом соединении.
Что говорит компания
В Spotify подтвердили наличие неполадок и заверили, что специалисты уже работают над их устранением.
"Мы знаем о проблеме и исследуем её причины", — сообщили представители Spotify.
По предварительным данным, сбой возникает только при подключении к определённым Wi-Fi сетям. В компании подчеркнули, что проблема не связана с конкретной моделью устройства, но действительно чаще встречается у пользователей Android-смартфонов от Samsung и Google.
Пока точных сроков выпуска обновления не названо. Spotify лишь отметил, что исправление уже находится "в активной разработке".
Возможные причины
Некоторые пользователи и специалисты по Android предполагают, что сбой может быть связан с Chromecast - технологией передачи контента на телевизоры и другие устройства по Wi-Fi. Из-за ошибок в сетевом протоколе приложение Spotify может конфликтовать с функцией обнаружения Chromecast в одной сети.
Такая версия объясняет, почему проблема возникает только при подключении к Wi-Fi и полностью исчезает при использовании мобильных данных.
Также рассматриваются другие причины:
• недавнее обновление Android, изменившее сетевые разрешения;
• конфликт с функцией "умного Wi-Fi" (Smart Wi-Fi);
• некорректная работа кэша приложения.
Как временно обойти проблему
Пока Spotify не выпустил официальный патч, пользователи нашли несколько временных решений, которые помогают хотя бы частично устранить сбой:
-
Использовать мобильный интернет. При этом приложение работает стабильно, хотя повышается расход трафика.
-
Включить автономный режим (Offline Mode) — можно слушать заранее загруженные треки.
-
Отключить Chromecast в настройках сети, если такая опция доступна.
-
Перезапустить роутер и обновить DNS-настройки — у некоторых пользователей это устранило зависания.
-
Удалить и переустановить приложение Spotify, очистив кэш и данные.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: подключение к нестабильной Wi-Fi сети.
Последствие: Spotify зависает и вылетает.
Альтернатива: использовать мобильный интернет или другую сеть.
-
Ошибка: обновление Android без проверки совместимости приложений.
Последствие: конфликт сетевых функций.
Альтернатива: установить предыдущую версию Spotify через официальный APK-архив.
-
Ошибка: активный Chromecast в одной сети с телефоном.
Последствие: конфликт устройств.
Альтернатива: временно отключить трансляцию мультимедиа.
Сравнение популярных музыкальных сервисов
|Сервис
|Проблемы со стабильностью
|Особенности подключения
|Spotify
|Сбои при Wi-Fi
|Возможен конфликт с Chromecast
|YouTube Music
|Стабильный
|Требует аккаунт Google
|Apple Music
|Редкие зависания
|Работает через iCloud и AirPlay
|Deezer
|Без серьёзных ошибок
|Удобен для офлайн-прослушивания
|Tidal
|Стабильный
|Высокое качество звука Hi-Fi
А что если сбой затянется?
Если исправление не появится в ближайшее время, Spotify может столкнуться с оттоком пользователей на альтернативные платформы. В Google Play уже появились отрицательные отзывы, где пользователи заявляют, что временно перешли на YouTube Music.
Тем не менее, подобные сбои не редкость: раньше Spotify уже сталкивался с ошибками на iOS и Android после крупных обновлений. Обычно компания выпускает патч в течение нескольких недель.
Плюсы и минусы Spotify
|Плюсы
|Минусы
|Удобный интерфейс и подборки
|Текущие сбои на Android
|Качество потокового звука
|Ограниченные офлайн-функции без подписки
|Большая библиотека треков
|Частые обновления вызывают конфликты
|Интеграция с соцсетями
|Проблемы с Chromecast и Wi-Fi
FAQ
Почему Spotify вылетает при Wi-Fi?
Из-за сбоя в сетевом модуле, предположительно связанного с Chromecast.
Поможет ли переустановка приложения?
В ряде случаев да, особенно если очистить кэш и данные перед установкой.
Когда выйдет исправление?
Spotify пока не сообщил точную дату, но обновление уже готовится.
Можно ли слушать музыку без Wi-Fi?
Да, можно перейти в автономный режим и слушать загруженные треки.
Мифы и правда
-
Миф: проблема в смартфонах Samsung.
Правда: сбой встречается и на Google Pixel, и на других устройствах.
-
Миф: поможет смена пароля Wi-Fi.
Правда: это не влияет на внутренние процессы приложения.
-
Миф: Spotify отключил поддержку Android.
Правда: сервис активно работает над исправлением и не прекращает обновления.
Интересные факты
-
Spotify используется более чем на 500 миллионах устройств по всему миру.
-
Android-пользователи составляют около 70% аудитории сервиса.
-
Компания регулярно тестирует функции сначала на Android, а уже затем на iOS.
