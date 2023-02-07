Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом во торник, 7 феварля, ТАСС сообщил источник.
«Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Костомарова поднялась температура. Специалисты взяли анализы и продолжают следить за состоянием фигуриста.
Напомним, что Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию.
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