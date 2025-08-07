Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:37

Почему спорт может быть опасен для любителей: скрытые риски, о которых не говорят

Терапевт Чернышова объяснила, почему любители спорта могут столкнуться с серьезными рисками для здоровья

Спортивные занятия всегда связаны с нагрузками, но они могут быть опасны для здоровья, особенно если заниматься ими без должного контроля. Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с МК рассказала о причинах, почему любители могут столкнуться с серьезными проблемами, включая смерть.

Причины риска для здоровья любителей

Любители спорта, в отличие от профессионалов, не всегда проходят медицинские обследования, и именно это может стать причиной проблем во время тренировок. Чернышова объясняет, что из-за чрезмерных физических нагрузок может нарушиться сердечный ритм, что в конечном итоге приводит к остановке сердца. Это бывает даже с молодыми людьми, занимающимися футболом, если у них есть скрытая предрасположенность к заболеваниям сердца.

"Нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать интенсивные тренировки", — рекомендует специалист.

Она советует пройти ЭКГ и УЗИ сердца, особенно если у человека есть предрасположенность к сердечным заболеваниям.

Кроме того, внезапное падение уровня сахара в крови может привести к потере сознания, что также связано с неправильным питанием или строгими диетами.

Как избежать трагедии?

Чернышова подчеркивает важность планомерного подхода к тренировкам и регулярной подготовки к соревнованиям. Никакие спортивные амбиции не должны затмевать здравый смысл — даже в любительских состязаниях не стоит участвовать без должного контроля над состоянием здоровья. Также нужно правильно питаться и не ограничивать себя в пище перед тренировками или соревнованиями.

