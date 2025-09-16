Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Становая тяга
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:12

Медиков мало, а спортсменов всё больше: кто позаботится об их здоровье

Айдархан Якупов: спортивных врачей в России выпускают слишком мало

В Челябинской области на фоне растущей популярности спорта всё чаще говорят о дефиците спортивных врачей. О проблеме в эфире программы Сергея Филичкина "Человек в разрезе" проекта "Радио Наука" рассказал главный врач команды "Челбаскет" Айдархан Якупов, пишет "Вечерка".

Почему спортивный врач незаменим

По словам специалиста, вопреки распространённому мнению, спортсмен далеко не всегда самый здоровый человек.

"Задача спортивных врачей — знать, что у него болит, что его беспокоит, заранее выявить проблему и сделать так, чтобы заболевание не прогрессировало и не мешало спортсмену занимать место на пьедестале", — подчеркнул Якупов.

Врач команды становится для игроков наставником наравне с тренером, сопровождает их в принятии важных решений и постоянно контролирует состояние здоровья.

Отличия от обычных медиков

Обычный терапевт или хирург не может заменить спортивного врача, так как классическая медицина охватывает широкий спектр заболеваний, а спортивная сосредоточена на поддержке тренировочного процесса и спортивных показателей. Например, повышенный креатинин в анализах спортсмена может быть вызван не патологией, а приёмом спортивных добавок — и только спортивный медик способен это правильно интерпретировать.

Растущий спрос и нехватка кадров

Сегодня спорт становится частью жизни миллионов россиян: люди посещают тренажёрные залы, участвуют в марафонах здоровья, используют спортивное питание. Однако, как отметил Якупов, найти специалиста в этой области крайне сложно.

"Спортивных врачей выпускают очень мало", — констатировал он.

Что нужно менять

По мнению эксперта, одна из причин нехватки кадров — слабая осведомлённость студентов о самой специальности. Многие выпускники медвузов попросту не знают, что можно пойти по этому пути.

Якупов выразил надежду, что в будущем появится федеральная программа по расширению числа мест для подготовки спортивных врачей, чтобы восполнить дефицит и сделать эту профессию более доступной для молодых специалистов.

