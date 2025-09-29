62% в кроссовках: как Башкортостан превратился в территорию движения
За последние годы в регионе значительно увеличилось число жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Если в 2019 году этот показатель составлял 45%, то сегодня — уже 62%, или около 2,3 млн человек.
Инфраструктура и поддержка
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что доступность спорта напрямую связана с развитием инфраструктуры:
-
в республике активно строятся ФОКи, бассейны, спортплощадки;
-
Башкортостан находится в числе лидеров страны по темпам возведения спортивных объектов;
-
значительную поддержку оказывают Правительство РФ и Министерство спорта.
Федеральное признание
Об опыте региона по вовлечению жителей в занятия спортом рассказал сам Хабиров на заседании Правительственной комиссии по реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", которое провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Двигаемся дальше, впереди — много планов и много работы", — подчеркнул глава республики.
