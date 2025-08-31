Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках

В пробках большинство водителей привыкло оставлять коробку передач в стандартном режиме "D". Однако специалисты утверждают, что для городских условий более выгодным оказывается спортивный режим "S".

Преимущества спортивного режима

Главное достоинство "S" — меньшее количество переключений передач. В обычном режиме коробка передач постоянно работает в диапазоне первой и второй скорости, что помогает экономить топливо. Однако это создает дополнительную нагрузку на сцепление и перегревает масло, особенно в роботизированных трансмиссиях, таких как DSG. В спортивном же режиме передачи удерживаются дольше, без лишнего цикла "1-2-1", что способствует снижению перегрева и износа.

Кроме того, спортивный режим улучшает отклик на газ. При активации "S" педаль газа становится более чувствительной, исчезают задержки, и автомобиль быстрее реагирует на перестроение и обгоны. Это не только улучшает динамику, но и увеличивает безопасность. Вдобавок появляется более выраженное торможение двигателем, что дает водителю больший контроль над автомобилем в потоке.

Результат для разных типов трансмиссий

Эффект спортивного режима ощущается на всех типах трансмиссий. Для автоматических коробок это плавная работа без резких рывков, для DSG — меньшее перегревание сцеплений, а для вариаторов — исчезновение характерных "тормозных" явлений на низких оборотах. В результате автомобиль становится более отзывчивым и предсказуемым.

Несмотря на то, что расход топлива в спортивном режиме увеличивается на 1-2 литра, это несущественная плата за продление ресурса трансмиссии и комфорт в пробках. Спортивный режим подходит не только для трассы, но и для городских условий, где помогает сэкономить как на коробке передач, так и на нервных клетках водителя.

