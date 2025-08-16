Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Травма бега
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Пять незаметных ошибок на тренировке, которые ломают тело изнутри

Физиотерапевт Кенделл Джно-Финн назвал ключевые факторы риска спортивных травм

Травма, даже лёгкая, может выбить из колеи на долгие месяцы. Растяжения, разрывы, переломы — всё это требует не только лечения, но и терпения. И вот главный вопрос: можно ли избежать травм, если тренироваться правильно?

Правильный подход действительно снижает риск, но есть нюансы. Даже если вы следуете продуманной программе силовых тренировок, нет полной гарантии, что неприятностей удастся избежать. Давайте разберём основные причины травм и узнаем, что советуют эксперты.

Не только сила: роль мобильности и баланса

Многие делают ставку исключительно на наращивание мышц. Но физиотерапевт Кенделл Джно-Финн отмечает:

"Каждая программа должна включать семь опорных движений: толчок, тягу, изменение высоты, ходьбу, диссоциацию движений верхней и нижней части тела, баланс и соединение дыхания с движением".

При оценке подвижности важны три зоны: грудной отдел позвоночника, бёдра и голеностоп. Проверить себя можно и дома: сделайте глубокое приседание, поднимите руки вверх — без боли и с ровной спиной. Присмотритесь, не заваливаются ли колени внутрь, держатся ли пятки на полу.

Ещё один простой тест — постоять на одной ноге с закрытыми глазами. Если баланс на одной стороне значительно хуже, стоит задуматься о корректирующих упражнениях.

Тренировки без плана — путь к перегрузке

Импровизация в зале или слепое следование групповым программам часто приводят к переутомлению и травмам. Оптимальный вариант — периодизация тренировок:

  • Подготовительный этап — низкая интенсивность, развитие выносливости и техники.
  • Силовой этап — увеличение веса, плиометрика, больше кардио.
  • Соревновательный этап — пик формы, отработка скорости и мощности.
  • Восстановительный этап — снижение нагрузки, отдых.

Даже любителям стоит выделять "сезон" и строить подготовку к нему, а не постоянно работать на максимуме.

Техника решает всё

Даже сильные и гибкие мышцы не спасут, если движение выполняется неправильно. Ошибочная техника перегружает суставы и сухожилия. Выход — занятия с тренером, видеозаписи для самоконтроля и упражнения на проприоцепцию (например, тренировка с закрытыми глазами для лучшей ориентации в пространстве).

Питание как основа восстановления

Нехватка белка, витаминов и минералов снижает способность тканей к регенерации. Исследования показывают:

  • Витамин D укрепляет кости.
  • Витамин C улучшает состояние связок и сухожилий.
  • Железо помогает доставлять кислород к мышцам.
  • Омега-3 борются с воспалением.
  • Белок — главный строительный материал, и его часто не хватает даже у активных людей (1,2-2 г на кг веса в день).

Разминка: от формальности к инструменту защиты

Лёгкие махи руками перед тренировкой — это не разминка. Нужна подготовка, включающая динамическую растяжку, спортивно-специфические упражнения и лёгкое кардио. Это помогает телу и мозгу адаптироваться к нагрузке без лишнего стресса.

Можно ли исключить риск полностью?

К сожалению, нет. По данным CDC, ежегодно в США около 8,6 млн человек получают спортивные травмы. Но грамотная программа, баланс силовых и мобильностных тренировок, правильное питание и качественная разминка значительно снижают этот риск.

