Когда фигуристка становится футболисткой: новый проект, который удивит поклонников Медведевой

Когда олимпийская призёрка выходит на футбольное поле не ради медалей, а ради кинокамеры, это уже интригует. Евгения Медведева, одна из самых ярких фигуристок России, попробует себя в неожиданной роли — в фильме "Тренировка гнева" она сыграет футболистку.

Новый проект российского кино

Лента, которую готовит режиссёр Виталий Дудка, обещает затронуть сразу несколько болезненных тем — давление в спорте, общественное осуждение и личные трансформации. По словам постановщика, ключевым лицом картины станет актёр Сергей Гармаш. Его партнёршей по площадке станет Анастасия Талызина, которой досталась роль спортивного психолога. А приглашение Медведевой стало одной из главных неожиданностей для зрителей.

"Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки", — рассказал Виталий Дудка.

Конфликт вокруг тренера

Сюжет фильма разворачивается вокруг женской футбольной команды "Динамо". В сеть попадает компрометирующее видео: главный тренер Панфилов грубо мотивирует своих подопечных — не словами поддержки, а оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, публика требует "отмены" наставника, а руководство клуба вынуждено ставить ему ультиматум: увольнение или обязательная терапия с психологом.