Ваши тренировки после 40 лет могут быть опасны: вот что вы делаете не так

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова перечислила ключевые ошибки, которые люди часто совершают во время тренировок после 40 лет. Ее рекомендации приводит издание Men Today.
Юрпалова отметила, что одна из главных проблем — это перетренированность, которая мешает организму получить необходимое время для восстановления. Еще одной ошибкой она назвала игнорирование силовых тренировок, которые важны для укрепления костей, суставов и сохранения мышечной массы.
Эксперт также подчеркнула важность занятий, направленных на улучшение гибкости и мобильности, таких как йога. В завершение она указала, что отсутствие разминки и заминки может привести к растяжениям и травмам, что делает эти этапы тренировки крайне важными.
Фото: commons. wikimedia.org/Alexander Redl (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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