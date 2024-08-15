Ваши тренировки после 40 лет могут быть опасны: вот что вы делаете не так

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова перечислила ключевые ошибки, которые люди часто совершают во время тренировок после 40 лет. Ее рекомендации приводит издание Men Today.

Юрпалова отметила, что одна из главных проблем — это перетренированность, которая мешает организму получить необходимое время для восстановления. Еще одной ошибкой она назвала игнорирование силовых тренировок, которые важны для укрепления костей, суставов и сохранения мышечной массы.

Эксперт также подчеркнула важность занятий, направленных на улучшение гибкости и мобильности, таких как йога. В завершение она указала, что отсутствие разминки и заминки может привести к растяжениям и травмам, что делает эти этапы тренировки крайне важными.

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