Спортивный переворот в Запорожье: новые направления и объекты, которые изменят доступность спорта

Запорожская область в 2025 году сделала значительные шаги в улучшении спортивной инфраструктуры. В рамках обновления физкультурно-оздоровительных комплексов и ремонта ряда объектов регион продолжает развивать спортивную сферу. Об этом сообщили в Министерстве спорта области.

Развитие спортивной инфраструктуры в Запорожской области

В 2025 году в Запорожской области завершилось несколько крупных проектов, направленных на улучшение спортивных условий для местных жителей. В селе Широкое за счет бюджета региона восстановлена площадка для игры в мини-футбол. В Мелитополе завершился ремонт шахматной школы, а также был создан новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Подобные комплексы были установлены в Бердянске и пгт Куйбышево. Это значительные шаги к улучшению доступности спорта для населения, особенно в малых населенных пунктах.

Кроме того, на средства Президентского фонда культурных инициатив (ПКФИ) был проведен ремонт еще шести спортивных объектов, что значительно повысило качество спортивной инфраструктуры. Важную роль в восстановлении объектов играют и регионы-шефы, которые помогают Запорожской области, включая территории, расположенные на линии боевого соприкосновения.

Спортивные достижения и развитие новых направлений

В 2025 году в Запорожской области продолжился рост спортивных школ и новых спортивных направлений. В местных спортшколах открылись новые группы для занятий хоккеем, плаванием, пятиборьем, практической стрельбой, конным спортом и футболом для детей с нарушениями интеллекта. Эти инициативы способствуют привлечению все большего числа детей и подростков к занятиям спортом.

На данный момент в области работают 23 бюджетные физкультурно-спортивные организации, и развивается 61 вид спорта. Спортивные школы региона посещают более 6 тысяч детей, что говорит о растущем интересе к физической культуре и спорту среди подрастающего поколения.