Бег во благо: как спортивный фестиваль в Пятигорске помог оснастить коррекционную школу

В Пятигорске состоялся масштабный спортивный фестиваль "Пятигорское кольцо", объединивший более 1000 участников из 119 городов России. В мероприятии, приуроченном к 245-летию курортной столицы Ставрополья и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, предложили атлетам на выбор несколько дистанций: традиционную трассу протяженностью 9 километров, сокращенный маршрут на 3,5 километра и соревнования по скандинавской ходьбе.

Особое внимание организаторы уделили юным спортсменам, подготовив для детей двух возрастных категорий (3-6 и 7-10 лет) отдельные забеги на 500 метров. Все финишировавшие участники получили памятные медали, специально разработанные для этого события.

Важной социальной составляющей фестиваля стала благотворительная инициатива. На средства, собранные в ходе мартовского забега "Исполнение желаний", организаторы приобрели и передали местной школе №14 интерактивный логопедический стол для коррекционных классов. Современное мультимедийное оборудование предназначено для работы с детьми, имеющими речевые нарушения.

Организаторы считают, что мероприятие продемонстрировало успешное сочетание спортивной, патриотической и социальной составляющих, став значимым событием не только для Пятигорска, но и для всего региона.