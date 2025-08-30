Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Марафонец
Марафонец
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:21

Бег во благо: как спортивный фестиваль в Пятигорске помог оснастить коррекционную школу

Более 1000 атлетов из 119 городов собрал фестиваль "Пятигорское кольцо" на Ставрополье

В Пятигорске состоялся масштабный спортивный фестиваль "Пятигорское кольцо", объединивший более 1000 участников из 119 городов России. В мероприятии, приуроченном к 245-летию курортной столицы Ставрополья и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, предложили атлетам на выбор несколько дистанций: традиционную трассу протяженностью 9 километров, сокращенный маршрут на 3,5 километра и соревнования по скандинавской ходьбе.

Особое внимание организаторы уделили юным спортсменам, подготовив для детей двух возрастных категорий (3-6 и 7-10 лет) отдельные забеги на 500 метров. Все финишировавшие участники получили памятные медали, специально разработанные для этого события.

Важной социальной составляющей фестиваля стала благотворительная инициатива. На средства, собранные в ходе мартовского забега "Исполнение желаний", организаторы приобрели и передали местной школе №14 интерактивный логопедический стол для коррекционных классов. Современное мультимедийное оборудование предназначено для работы с детьми, имеющими речевые нарушения.

Организаторы считают, что мероприятие продемонстрировало успешное сочетание спортивной, патриотической и социальной составляющих, став значимым событием не только для Пятигорска, но и для всего региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ставропольцев предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения 24.08.2025 в 21:19

Солнечная угроза: почему жителям Ставрополья нужно срочно защищаться от ультрафиолета

Метеорологи предупреждают жителей Ставропольского края о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Согласно прогнозам, 24 и 25 августа 2025 года УФ-индекс достигнет высоких значений — от 6 до 8 единиц по международной шкале измерения. Пик солнечной активности ожидается с 9 утра до 14 часов.

Читать полностью » Более 60 выпускников в Дагестане получили премии по 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ 24.08.2025 в 14:27

Сто тысяч за успех: как дагестанских школьников поощряют за выдающиеся результаты ЕГЭ

В Дагестане более 60 выпускников школ стали обладателями денежных премий в размере 100 тысяч рублей за выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. Программа поощрения одаренных детей действует в республике с 2021 года по инициативе главы региона Сергея Меликова.

Читать полностью » Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека 23.08.2025 в 23:18

В Дагестане раскрыта деятельность организованной группы похитителей

Советский районный суд Махачкалы принял решение об избрании строгой меры пресечения для шестерых жителей Республики Дагестан, подозреваемых в организации похищения человека с целью получения крупного денежного выкупа. Все фигуранты будут содержаться под стражей до середины октября текущего года.

Читать полностью » В Кисловодске стартовало беспрецедентное благоустройство дворов 23.08.2025 в 11:49

На продаже рынка заработали: муниципалитет Кисловодска направил средства на дворы

В Кисловодске дан старт масштабной программе по комплексному благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. Как сообщили в городской администрации, проект не имеет аналогов по своему размаху за всю историю курортного города. Финансирование работ стало возможным благодаря средствам от продажи рынка.

Читать полностью » Патрушев заявил о большом аграрном потенциале Северо-Кавказского федерального округа 22.08.2025 в 23:34

Новые точки роста АПК: как Северный Кавказ становится драйвером аграрного производства России

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Ставропольский край заявил о значительном потенциале Северо-Кавказского федерального округа для системного наращивания показателей в агропромышленном комплексе. Задачи — увеличить объемы производства продукции АПК на 25% к 2030 году.

Читать полностью » Более 150 древних захоронений с сокровищами обнаружено при строительстве парковки в Мамисонском ущелье 22.08.2025 в 15:35

Сокровища Аббасидов: уникальные артефакты VII-IX веков найдены на месте будущего курорта в Осетии

В ходе охранно-спасательных работ на территории строящегося горнолыжного курорта в Мамисонском ущелье Северной Осетии археологи сделали значительное открытие. На участке, предназначенном для организации парковочного пространства, исследователи обнаружили обширный некрополь, насчитывающий почти полторы сотни древних захоронений.

Читать полностью » Производство Lada Azimut могут запустить на заводе в Чечне 18.08.2025 в 18:33

Новый кроссовер Lada Azimut чеченского производства

В Чеченской Республике могут начать выпуск новых моделей Lada, включая перспективный кроссовер Azimut. Об этом стало известно после визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на завод "Чеченавто" в Аргуне. Федорищев заявил, что планирует обратиться к руководству АвтоВАЗа с предложением организовать на предприятии производство современных моделей марки.

Читать полностью » В Дагестане пресекли незаконное использование краснокнижных птиц для фотосессий 17.08.2025 в 22:55

Орлы в неволе: кто зарабатывает на мучениях символа Дагестана

В Дагестане участились случаи незаконного использования редких хищных птиц для коммерческих фотосессий с туристами. Во время рейда в Дербенте инспекторы Минприроды республики задержали предпринимателей, предлагавших гостям города сфотографироваться с орлами-курганниками, занесенными в Красную книгу.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено
Красота и здоровье

Психолог Рябкова назвала игру ключевым фактором в развитии эмоционального интеллекта ребенка
УрФО

В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления
СЗФО

Полпред СЗФО Александр Гуцан представлен Путиным к назначению на пост генпрокурора РФ
Питомцы

Зоопсихолог Бородулина: собаку нужно воспитывать терпением, а не наказаниями
Авто и мото

Китайские электромобили: как они изменяют предпочтения российских потребителей
Туризм

TSA запретило провоз в багаже плоек и утюжков для волос
Еда

Исследование в Nature: потребление красного вина и шоколада связано с долголетием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru