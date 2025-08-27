Чем заменить энергетики: простая формула питания для силы и выносливости

Сегодня всё больше людей используют спортивные энергетики, чтобы справиться с усталостью и повысить эффективность тренировок. Однако фитнес-тренер Елена Соболь предупреждает: увлечение такими добавками может обернуться проблемами со здоровьем.

В чём опасность энергетиков

"Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля", — отмечает тренер.

Причина в составе: большинство энергетиков содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, которые способны вызвать:

учащённое сердцебиение,

повышение давления,

нервозность и бессонницу,

перегрузку сердечно-сосудистой системы.

Здоровая альтернатива

Соболь советует отказаться от сомнительных добавок и сосредоточиться на питании:

белки — для восстановления и силы,

углеводы — главный источник энергии,

здоровые жиры — поддержка выносливости и работы организма.

Такой рацион обеспечит естественный и безопасный заряд энергии перед тренировками.

Важность водного баланса

"Иногда усталость может быть связана с обезвоживанием", — подчёркивает эксперт.

Правильный питьевой режим помогает поддерживать уровень энергии и улучшает выносливость во время занятий спортом.

Итог

Спортивные энергетики могут дать кратковременный эффект, но вместе с ним несут риски для сердца и нервной системы. Куда полезнее делать ставку на сбалансированное питание и достаточное количество воды. Это безопасный способ сохранить энергию и добиться результата.