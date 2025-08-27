Чем заменить энергетики: простая формула питания для силы и выносливости
Сегодня всё больше людей используют спортивные энергетики, чтобы справиться с усталостью и повысить эффективность тренировок. Однако фитнес-тренер Елена Соболь предупреждает: увлечение такими добавками может обернуться проблемами со здоровьем.
В чём опасность энергетиков
"Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля", — отмечает тренер.
Причина в составе: большинство энергетиков содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, которые способны вызвать:
- учащённое сердцебиение,
- повышение давления,
- нервозность и бессонницу,
- перегрузку сердечно-сосудистой системы.
Здоровая альтернатива
Соболь советует отказаться от сомнительных добавок и сосредоточиться на питании:
- белки — для восстановления и силы,
- углеводы — главный источник энергии,
- здоровые жиры — поддержка выносливости и работы организма.
Такой рацион обеспечит естественный и безопасный заряд энергии перед тренировками.
Важность водного баланса
"Иногда усталость может быть связана с обезвоживанием", — подчёркивает эксперт.
Правильный питьевой режим помогает поддерживать уровень энергии и улучшает выносливость во время занятий спортом.
Итог
Спортивные энергетики могут дать кратковременный эффект, но вместе с ним несут риски для сердца и нервной системы. Куда полезнее делать ставку на сбалансированное питание и достаточное количество воды. Это безопасный способ сохранить энергию и добиться результата.
