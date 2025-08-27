Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивная девушка с шейкером
Спортивная девушка с шейкером
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Чем заменить энергетики: простая формула питания для силы и выносливости

Тренер рассказала, какие риски несут спортивные энергетики для здоровья

Сегодня всё больше людей используют спортивные энергетики, чтобы справиться с усталостью и повысить эффективность тренировок. Однако фитнес-тренер Елена Соболь предупреждает: увлечение такими добавками может обернуться проблемами со здоровьем.

В чём опасность энергетиков

"Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля", — отмечает тренер.

Причина в составе: большинство энергетиков содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, которые способны вызвать:

  • учащённое сердцебиение,
  • повышение давления,
  • нервозность и бессонницу,
  • перегрузку сердечно-сосудистой системы.

Здоровая альтернатива
Соболь советует отказаться от сомнительных добавок и сосредоточиться на питании:

  • белки — для восстановления и силы,
  • углеводы — главный источник энергии,
  • здоровые жиры — поддержка выносливости и работы организма.

Такой рацион обеспечит естественный и безопасный заряд энергии перед тренировками.

Важность водного баланса

"Иногда усталость может быть связана с обезвоживанием", — подчёркивает эксперт.

Правильный питьевой режим помогает поддерживать уровень энергии и улучшает выносливость во время занятий спортом.

Итог
Спортивные энергетики могут дать кратковременный эффект, но вместе с ним несут риски для сердца и нервной системы. Куда полезнее делать ставку на сбалансированное питание и достаточное количество воды. Это безопасный способ сохранить энергию и добиться результата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Быстрый сердечный ритм у онкопациентов: объяснение гематолога Саро Армениана сегодня в 16:50

Сердце не выдерживает: что скрывает быстрый пульс у онкопациентов

Учащённый пульс при раке не всегда повод для паники, но бывают опасные исключения. Когда стоит немедленно обратиться к врачу — объясняют эксперты.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут сегодня в 16:10

Лестница, по которой поднимаются только сильные: как 20 минут меняют тело

20 минут, гиря и четыре упражнения — этого достаточно, чтобы прокачать силу, выносливость и мышцы ног. Раскрываем секрет лестничной тренировки.

Читать полностью » Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке сегодня в 15:50

Лестница как тест на выносливость: что скрывает учащённый пульс

Почему сердце так сильно бьётся при подъёме по лестнице и всегда ли это сигнал опасности? Разбираемся, что говорит наука и когда пора к врачу.

Читать полностью » Тренер Энтони Кручелли назвал эффективные упражнения для развития силы сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Одной гантели достаточно, чтобы развить взрывную силу, улучшить повседневную выносливость и снизить риск травм. Узнай, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Татьяна Тарасова заявила, что главная проблема спорта в РФ связана с изоляцией сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова назвала отсутствие российских спортсменов на мировой арене главной проблемой спорта и выразила уверенность, что отстранение скоро закончится.

Читать полностью » Журова рассказала, что дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах сегодня в 13:12

Карточка вместо медали: как спортсменок проверяли на пол на Олимпиадах

Светлана Журова рассказала, как дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах и шутила о том, что «женщина дважды». Новые правила снова вернули эти проверки.

Читать полностью » США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста Касаткина сегодня в 12:38

Экстрадиция или свобода: чем закончится дело Касаткина

США запросили экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина из Франции. Защита требует его немедленного освобождения. Решение ожидается 27 августа.

Читать полностью » Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026 сегодня в 11:34

Российский паспорт не помешал: Сантос на пути в команду Бразилии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии. Если он сыграет за национальную команду, в РПЛ его статус изменится на легионера.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона
Дом

Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме
Наука и технологии

Ученые выявили биомаркеры, влияющие на продолжительность жизни
Еда

Терапевт рекомендовала пить воду с кофе для защиты сердца, желудка и зубов
Питомцы

Учёные из Университета Линкольна доказали, что крик вызывает стресс у собак
Садоводство

Ботаники пояснили, что вишня — костянка, как слива и абрикос
Туризм

Трэвел блогер: более 20% ВВП Сальвадора формируют переводы нелегалов из США
Авто и мото

BYD снизила пошлины на электрокары в ЕС за счёт сборки в Таиланде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru